¡Manténgase hidratado! Se esperan índices de calor de entre 100°F y 108°F en algunas zonas

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Si planeas ir a la playa, pasar tiempo al aire libre o realizar actividades bajo el sol, prepárate para una jornada de intenso calor. Los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit, principalmente en las zonas urbanas y costeras en Puerto Rico.

Así lo advirtió este sábado el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), al indicar que se espera una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas y aguaceros aislados, por lo que es importante que las personas se mantengan bien hidratadas.

En entrevista con El Nuevo Día, la meteoróloga Yidiana Zayas explicó que “durante el día de hoy, la nubosidad se ha despejado bastante, por lo que las temperaturas van a ir aumentando”. Añadió que “hay un riesgo limitado de calor en zonas costeras y urbanas”.

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Especificó que se esperan índices de calor que podrían alcanzar entre 100 y 108 grados Fahrenheit, especialmente en zonas del oeste y el sur de Puerto Rico. En cambio, las demás zonas podrían experimentar temperaturas en los altos 90 grados Fahrenheit.

“En algunos puntos aislados pudieran estar aumentando la temperatura. Así que es más localizado”, indicó Zayas, quien además agregó que, en la tarde, “los modelos muestran que deben haber aguaceros y tronadas en zonas del interior oeste hacia el noroeste”.

Señaló que, en el caso de la zona este, también se espera el desarrollo de aguaceros, pero pasajeros y con una menor intensidad que los que se esperan en las áreas del interior oeste hacia el noroeste del país.

En cuanto al polvo del Sahara, la meteoróloga explicó que actualmente las concentraciones se mantienen entre bajas y moderadas, se espera un aumento a partir de mañana, domingo, cuando una nueva nube de polvo comenzará a llegar durante la madrugada y principios de la próxima semana. “El polvo del Sahara aumentará nuevamente”, comentó Zayas a este medio.

Finalmente, sobre las condiciones marítimas, indicó que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas ubicadas al norte y este de Puerto Rico, incluyendo la isla municipio de Culebra. Mientras tanto, el resto de las playas tiene un riesgo bajo.