Índices de calor de hasta 108 grados y polvo del Sahara: así estará el tiempo este viernes

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

---

Las condiciones calurosas continuarán presentes este viernes en Puerto Rico, con índices de calor que podrían alcanzar entre 100 y 108 grados Fahrenheit, especialmente en áreas urbanas y costeras.

De acuerdo con el meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el período de mayor calor se espera entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de precaución, particularmente en el caso de personas vulnerables o encamadas.

“Exhortamos a la ciudadanía que, debido a que el calor continuará, se mantengan hidratados, usen ropa ligera y de colores claros, y permanezcan en lugares con buena ventilación”, indicó Anselmi.

PUBLICIDAD

1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 23 Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

El meteorólogo explicó que las condiciones ventosas que se registrarán durante el día arrastrarán parchos de humedad a través del área, lo que podría generar nubosidad y aguaceros pasajeros, principalmente en las costas expuestas al viento, en especial en el este de la isla.

No obstante, Anselmi señaló que, en términos generales, se espera poca actividad de lluvia y, de ocurrir, sería breve.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

En horas de la tarde, la humedad disponible y el calor diurno podrían propiciar aguaceros en la zona montañosa, así como en sectores del oeste y noroeste. Sin embargo, el patrón dominante para la mayoría del archipiélago será de condiciones calurosas.

Anselmi advirtió que el calor debe extenderse durante el sábado y el domingo, aunque para el último día del fin de semana se espera la llegada de un disturbio que podría traer un leve aumento en la humedad y en la frecuencia de aguaceros.

Además del calor, el científico advirtió que las personas vulnerables a la calidad del aire deben tomar precauciones debido a la presencia persistente del particulado del polvo del Sahara.

1 / 11 | Conoce las 11 playas más peligrosas de Puerto Rico. Playa Ballenas, en Guánica. (GFR Media / Archivo) 1 / 11 Conoce las 11 playas más peligrosas de Puerto Rico Playa Ballenas, en Guánica. (GFR Media / Archivo) Compartir

“Ha sido un período extenso bajo el particulado y continuará así hasta la próxima semana”, sostuvo Anselmi, al precisar que para este viernes se esperan concentraciones moderadas.

En cuanto a las condiciones marítimas, los operadores de embarcaciones deben ejercer precaución, especialmente en las aguas del Atlántico, donde el oleaje fluctúa entre cuatro y seis pies.