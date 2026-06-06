Ataque a tiros: asesinan a un convicto federal y otros dos resultan heridos en Ponce

Un hombre fue asesinado durante la madrugada del sábado en el estacionamiento del negocio Slice Pizza, en la avenida Eugenio María de Hostos, en el municipio de Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación. Al llegar a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo sin vida de un hombre.

La Uniformada informó que el occiso fue identificado como Víctor Joaquín Rodríguez León, de 42 años y residente de Ponce, quien presentaba heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

En el incidente, dos hombres de 26 y 49 años, residentes de Ponce, resultaron con heridas de bala. Estos fueron transportados a diferentes hospitales del área y su condición fue descrita como estable.

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Cabe destacar que el occiso poseía expediente criminal y cumplió con una probatoria federal por violación a la Ley de Armas y sustancias controladas.