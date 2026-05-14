Asesinan a un hombre en la barriada Bélgica en Ponce

Un hombre fue asesinado a tiros durante la mañana de este jueves en la calle Campos de la barriada Bélgica, en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico, que investiga las circunstancias del crimen.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo tirado en el pavimento.

De momento, el occiso no ha sido identificado.