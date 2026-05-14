Asesinan a un hombre en la barriada Bélgica en Ponce
Los hechos se reportaron en la mañana de este jueves
14 de mayo de 2026 - 12:43 PM
14 de mayo de 2026 - 12:43 PM
Un hombre fue asesinado a tiros durante la mañana de este jueves en la calle Campos de la barriada Bélgica, en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico, que investiga las circunstancias del crimen.
Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo tirado en el pavimento.
De momento, el occiso no ha sido identificado.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal de turno, asumieron la pesquisa del caso.
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