Presidente de China advierte a Donald Trump que diferencias sobre Taiwán podrían crear un conflicto

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió el jueves al presidente Donald Trump de que sus dos países podrían enfrentarse por Taiwán si el asunto no se maneja adecuadamente, una admonición inusualmente dura que contrastó con los elogios del mandatario estadounidense a su homólogo.

El intercambio en una cumbre muy esperada en Pekín subrayó lo alejados que siguen estando Trump y Xi en temas espinosos, como la guerra en Irán, las disputas comerciales y las relaciones de Washington con Taiwán, autogobernado pero que China reclama como parte de su territorio.

También sugirió que es probable que la visita de tres días de Trump a China se centre más en la pompa y el simbolismo que en avances políticos o económicos sustanciales.

La pareja se reunió durante unas dos horas a puerta cerrada en el Gran Salón del Pueblo, tras una elaborada ceremonia de bienvenida en la que resonaron cañones, una banda tocó “The Star-Spangled Banner” y el himno nacional chino, y cientos de escolares saltaron y agitaron flores y banderas estadounidenses y chinas.

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Según un post en X del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, Xi dijo a Trump que “la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

“Si se gestiona adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán enfrentamientos e incluso conflictos, poniendo en grave peligro toda la relación”, escribió.

1 / 11 | Con alfombra roja y guardia de honor: así fue la llegada de Donald Trump a China. Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín. - Mark Schiefelbein 1 / 11 Con alfombra roja y guardia de honor: así fue la llegada de Donald Trump a China Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín. Mark Schiefelbein Compartir

Ese comentario se produjo tras un breve intercambio público antes del inicio de la reunión, en el que Trump dijo a Xi: “Eres un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo igual, porque es verdad”.

“Es un honor ser su amigo”, dijo Trump antes de prometer que la relación entre Estados Unidos y China “va a ser mejor que nunca”.

Posteriormente, Trump declaró en una entrevista a Sean Hannity, de Fox News, que Xi le dijo durante sus conversaciones que “le gustaría ser de ayuda” para negociar el fin de la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz a los envíos de petróleo.

Xi fue mucho más tajante en sus primeras declaraciones públicas, expresando su esperanza de que Estados Unidos y China puedan evitar el conflicto y preguntándose “si los dos países pueden superar la ‘trampa de Tucídides’ y forjar un nuevo modelo de relaciones entre grandes potencias”.

Es un término, popular en los estudios de política exterior, que se refiere a la idea de que cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una establecida, el resultado suele ser la guerra. Xi lleva años utilizando el término, pero emplearlo mientras Trump ofrecía optimismo fue digno de mención y presagió sus comentarios a puerta cerrada sobre Taiwán.

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El Secretario de Estado, Marco Rubio, declaró posteriormente que la política estadounidense hacia Taiwán “no ha cambiado”, pero advirtió de que sería “un terrible error” que China tomara Taiwán por la fuerza.

“Siempre lo plantean por su lado. Nosotros siempre dejamos clara nuestra posición, y pasamos a los otros temas”, dijo Rubio, que viaja con el presidente, en una entrevista con NBC News.

President Donald Trump proposes a toast during a state dinner with China's President Xi Jinping at the Great Hall of the People on Thursday May 14, 2026, in Beijing. (AP Photo/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein)

Ambos destacaron la importancia de las relaciones

Tras la reunión, Xi llevó a Trump a visitar el Templo del Cielo y le ofreció un banquete de Estado. El líder chino aprovechó su brindis nocturno para señalar que él y Trump habían mantenido las relaciones entre Estados Unidos y China “generalmente estables” en un mundo turbulento.

“Lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande pueden ir de la mano”, dijo Xi, refiriéndose al movimiento político de Trump. “Podemos ayudarnos mutuamente a tener éxito y avanzar en el bienestar de todo el mundo”.

En su brindis, Trump dijo que su visita había sido “un gran honor” salpicado por un día “fantástico”. Dijo que se trataron asuntos “todos buenos para Estados Unidos y China”.

Trump también dijo que Xi haría una visita recíproca a la Casa Blanca el 24 de septiembre, una fecha no anunciada previamente.

El tono positivo se reflejó en la valoración que hizo la Casa Blanca de las reuniones anteriores, según la cual ambos líderes habían abordado formas de mejorar la cooperación económica, incluida la ampliación del acceso al mercado para las empresas estadounidenses en China y el aumento de la inversión china en las industrias estadounidenses.

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La lectura de la Casa Blanca no mencionó directamente a Taiwán, pero, en relación con Irán, dijo que ambas partes habían acordado que el estrecho debía permanecer abierto. El cierre del estrecho ha dejado varados a los petroleros y ha disparado los precios de la energía, amenazando el crecimiento económico mundial.

La guerra está dominando la agenda doméstica de Trump y avivando los temores sobre la perspectiva de un debilitamiento de la economía estadounidense a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos esperan mantener el control del Congreso.

President Donald Trump participates in a welcome ceremony with China's President Xi Jinping at the Great Hall of the People, Thursday, May 14, 2026, in Beijing. (AP Photo/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein)

China es el mayor comprador de petróleo iraní, y Rubio dijo en una entrevista con Fox News que Trump expondría el caso para que Pekín ejerza su influencia sobre Irán, señalando que los funcionarios de la administración subrayarían que “las economías se están fundiendo debido a esta crisis”, lo que significa que los consumidores están “comprando menos productos chinos.”

No está claro si Trump persuadió a Xi para que ejerciera su influencia. La Casa Blanca, en cambio, dijo que Xi se oponía a cualquier implementación de peajes en los buques que cruzan el estrecho -como Irán ha propuesto- y expresó su interés en que China potencialmente compre más petróleo estadounidense para reducir la dependencia china del petróleo del Golfo en el futuro.

Cuando se le preguntó el jueves en una audiencia en el Congreso si China está proporcionando inteligencia a Irán para ayudarle a atacar a las fuerzas estadounidenses, el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de Estados Unidos, no quiso hablar de inteligencia, pero dijo que el ejército iraní “se compone en gran parte de equipos rusos y chinos.”

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Problemas de Taiwán siguen siendo polémicos

La advertencia de Xi sobre Taiwán refleja el descontento de China con un plan estadounidense para vender armas a la isla. La administración Trump ha aprobado un paquete armamentístico de $11,000 millones para Taiwán, pero aún no ha empezado a cumplirlo.

Estados Unidos tiene un compromiso de larga data para ayudar a la isla a defenderse si es atacada, pero Trump ha mostrado una mayor ambivalencia hacia Taiwán, alimentando la especulación sobre si el presidente podría ser persuadido para reducir el apoyo estadounidense.

Taiwán dijo tras la reunión Xi-Trump que agradecía el “apoyo a largo plazo” de Washington."

“El gobierno ve positivamente todas las acciones que contribuyen a la estabilidad regional y a la gestión de los riesgos potenciales de la expansión autoritaria”, declaró a la prensa Michelle Lee, portavoz del primer ministro taiwanés. Añadió que Estados Unidos “también ha reiterado en repetidas ocasiones su firme y clara posición de apoyo a Taiwán”.

President Donald Trump, left, walks with Chinese President Xi Jinping at the Temple of Heaven on Thursday May 14, 2026, in Beijing. (AP Photo/Mark Schiefelbein) (Mark Schiefelbein)

Estados Unidos aún confía en victorias comerciales

La Casa Blanca ha insistido en que Trump no haría el viaje sin la vista puesta en asegurar resultados concretos, sugiriendo que podría haber próximos anuncios sobre comercio.

Es probable que eso incluya un compromiso chino de comprar soja, carne de vacuno y aviones estadounidenses. Trump dijo a Fox News que Xi se había comprometido a comprar 200 aviones a Boeing.

Los funcionarios de la administración Trump también quieren trabajar para establecer una junta de comercio con China para abordar las diferencias comerciales entre los países.

Trump y Xi hablaron de comercio el jueves, y Xi dijo que la puerta de las oportunidades de China se abrirá más. Xi también se reunió con un grupo de líderes empresariales estadounidenses que acompañaban a Trump.

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Estados Unidos y China alcanzaron el año pasado una tregua comercial que aplacó las amenazas de cada parte de imponer fuertes aranceles a la otra. La Casa Blanca afirma que ha habido conversaciones en curso y un interés mutuo en ampliar el acuerdo.