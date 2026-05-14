Operativo contra embarcaciones abandonadas en la bahía de Salinas culmina con expedición de boletos

Como parte de un “histórico” operativo interagencial realizado ayer, miércoles, en la bahía de Salinas, 38 embarcaciones fueron inspeccionadas, con un saldo de 11 avisos de abandono, siete boletos por derechos anuales vencidos y cuatro seguimientos de documentación, informó este jueves el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

El operativo, solicitado por la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, contó con personal del Cuerpo de Vigilantes y la Secretaría Auxiliar de Cumplimiento Ambiental del DRNA, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de la Familia.

“Como parte de nuestro continuo compromiso con la seguridad marítima, en el día de ayer (miércoles) realizamos un operativo conjunto, con el Municipio de Salinas y varias agencias, para inspeccionar las embarcaciones ancladas por períodos prolongados, con el propósito de verificar el cumplimiento con las leyes y reglamentos, tanto estatales como federales, asociados con la navegación segura, la protección del medioambiente y la ocupación de bienes de dominio público”, dijo el secretario, vía comunicado de prensa.

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Las violaciones detectadas fueron a la Ley 430-2000 (Navegación y seguridad acuática), el Reglamento Núm. 6979 (Inscripción, navegación y seguridad acuática) y el Reglamento Núm. 4860 (Aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de aguas territoriales, los terrenos sumergidos y zona marítimo terrestre).

“Las embarcaciones que inspeccionamos, unas 38, llevan más de 60 días ancladas en la bahía de Salinas. Nuestros vigilantes inspeccionaron cumplimiento con reglamentos de seguridad en la navegación, que las luces de navegación funcionaran, así como las condiciones estructurales de esas lanchas y veleros. Se revisó, además, los sistemas sanitarios para corroborar a dónde descargan las aguas usadas. Fue un operativo complejo, que resultó en un registro de embarcaciones y la expedición de boletos de multas”, agregó Quiles, quien alertó que los operativos continuarán “en otras áreas de nuestra isla”.

Desde tempranas horas de la mañana, el grupo inspeccionó todas las embarcaciones ancladas en el perímetro de la bahía de Salinas.

Para el operativo, el Cuerpo de Vigilantes operó tres embarcaciones; FURA, dos; y la Guardia Costera, una. También, estuvo presente personal técnico de la División de Calidad de Agua y Monitoreo de Aguas, con el objetivo de realizar muestreos.