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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban 13 gafas valoradas en más de $7,000 en centro comercial

El robo ocurrió la noche del miércoles, según la Policía

14 de mayo de 2026 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gafas, $12.99, de TJ Maxx
Una foto de archivo de gafas.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga un robo reportado la noche del miércoles en la tienda SunGlass, ubicada en el primer piso del centro comercial Plaza Las Américas.

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Según el informe preliminar, un hombre que vestía una camisa gris y pantalón largo entró al establecimiento y, mediante amenaza e intimidación, logró apropiarse de 13 gafas de distintas marcas, valoradas en aproximadamente $7,927.

En la imagen, uno de los presuntos miembros de la organización criminal.Seis supuestos integrantes de una organización criminal con base en Añasco enfrentan cargos federales por una alegada red de narcotráfico a gran escala coordinada con suplidores de Venezuela, Colombia y República Dominicana.De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan hasta cadena perpetua. Mientras, Valentín Vega y otro de los acusados también serían elegibles para la pena de muerte.
1 / 11 | Amplio despliegue federal: así fue el operativo contra presunta red transnacional de narcotráfico. En la imagen, uno de los presuntos miembros de la organización criminal. - Suministrada

La querella fue atendida inicialmente por el agente Ricardo Lugo, adscrito al Precinto de Hato Rey Oeste.

El caso será referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para continuar con la pesquisa.

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Breaking NewsPlaza Las AméricasRobosAmenazasPolicía de Puerto RicoSeguridad
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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