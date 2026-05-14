Roban 13 gafas valoradas en más de $7,000 en centro comercial
El robo ocurrió la noche del miércoles, según la Policía
14 de mayo de 2026 - 2:31 PM
14 de mayo de 2026 - 2:31 PM
La Policía de Puerto Rico investiga un robo reportado la noche del miércoles en la tienda SunGlass, ubicada en el primer piso del centro comercial Plaza Las Américas.
Según el informe preliminar, un hombre que vestía una camisa gris y pantalón largo entró al establecimiento y, mediante amenaza e intimidación, logró apropiarse de 13 gafas de distintas marcas, valoradas en aproximadamente $7,927.
La querella fue atendida inicialmente por el agente Ricardo Lugo, adscrito al Precinto de Hato Rey Oeste.
El caso será referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para continuar con la pesquisa.
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