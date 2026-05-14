Roban 13 gafas valoradas en más de $7,000 en centro comercial

La Policía de Puerto Rico investiga un robo reportado la noche del miércoles en la tienda SunGlass, ubicada en el primer piso del centro comercial Plaza Las Américas.

Según el informe preliminar, un hombre que vestía una camisa gris y pantalón largo entró al establecimiento y, mediante amenaza e intimidación, logró apropiarse de 13 gafas de distintas marcas, valoradas en aproximadamente $7,927.

1 / 11 | Amplio despliegue federal: así fue el operativo contra presunta red transnacional de narcotráfico. En la imagen, uno de los presuntos miembros de la organización criminal. - Suministrada 1 / 11 Amplio despliegue federal: así fue el operativo contra presunta red transnacional de narcotráfico En la imagen, uno de los presuntos miembros de la organización criminal. Suministrada Compartir

La querella fue atendida inicialmente por el agente Ricardo Lugo, adscrito al Precinto de Hato Rey Oeste.