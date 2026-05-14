De $100,000 a $10,000: imputado en caso de Ley 54 por GPS oculto en peluche logra rebaja de fianza

El juez superior Alberto Valcárcel, del Tribunal de Bayamón, acogió una solicitud de la defensa de Miguel A. Betancourt López y redujo la fianza de $100,000 que se le había impuesto en un caso por presunta violación a la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica.

La información fue confirmada este jueves a El Nuevo Día por la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales (OAT), que precisó que la fianza fijada por la jueza Brenda Y. Sala Rivera a Betancourt López, de 32 años, fue reducida de $100,000 a $10,000.

Con la rebaja de fianza concedida durante una vista celebrada el miércoles, Betancourt López salió de la institución penal. No obstante, el imputado deberá permanecer bajo “lockdown” en la residencia de su hermana, quien fungirá como tercera custodio.

El caso cobró notoriedad luego de que la expareja del imputado denunciara en redes sociales que este presuntamente ocultó un dispositivo GPS (Global Positioning System) dentro de un peluche de Pikachu que pretendía entregarle a su hijo menor de edad.

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Vista de Regla 6

Tras examinar la prueba presentada por la fiscal Mónica Pérez, Sala Rivera determinó causa para arresto en ausencia y ordenó el arresto del imputado. Además, la togada del Tribunal de Bayamón emitió una orden de protección en favor de la expareja de este.

El peluche donde se habría escondido el dispositivo GPS en Bayamón. (Suministrada)

Posteriormente, la Policía confirmó a El Nuevo Día que Betancourt López fue detenido por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales en los predios del centro comercial Plaza Carolina. Se encontraba en el área de una conocida farmacia.

“De acuerdo con la información, Betancourt López presuntamente colocó en un muñeco un rastreador, el cual posteriormente entregó al menor. Al percatarse la querellante de los hechos, dio conocimiento a la Policía”, dice el informe policial.

El agente Luis Galarza, de la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, llevó a cabo la investigación del caso y lo consultó con las Fiscalía para la formulación de cargos correspondientes.

Al hombre se le imputa la violación del Artículo 3.2(L), que penaliza que se utilice cualquier dispositivo tecnológico para determinar o monitorear la localización o el movimiento de una persona, o de su propiedad privada, sin la autorización expresa de esta.

Lo que alega la víctima

La víctima indicó a este medio que presuntamente existe un historial previo de conflictos relacionados con acecho y maltrato verbal y emocional por parte de su expareja. Añadió que los tribunales han emitido cuatro órdenes de protección a su favor bajo la Ley 54.

“Él no puede buscar al nene porque existen restricciones previas relacionadas con el caso de la custodia, donde él no cumplió con ciertas directrices. Entonces, queda en mi criterio si ve al nene o no”, dijo la mujer en entrevista telefónica.

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El peluche donde se habría escondido el dispositivo GPS en Bayamón. (Suministrada)

Explicó que llevaban dos meses sin comunicación hasta que Betancourt López, presuntamente, apareció el martes pasado, a las 12:56 p.m., en la escuela del menor para preguntar si estaba autorizado a recogerlo.

“La maestra le dijo que no y no le pudo proveer más información, pero entonces le preguntó si podía dejarle un peluche que le compró al nene. La maestra lo coge y él se retira”, añadió la víctima, quien dijo que fue informada de la visita y se le entregó el peluche.

En ese momento, alegó haber sospechado de inmediato “por malicia y por todo lo que ha pasado anteriormente”. Observó una costura “bien obvia y mal hecha” en la parte posterior del muñeco y al abrirlo, dentro del mismo salón, encontró un dispositivo rastreador GPS con el logo de la empresa T-Mobile.

“Era un SyncUP Tracker generación 2, que eso no emite sonido y dura unos 10 días con carga”, detalló.

Tras el descubrimiento, reveló que todo el mundo “entró en pánico” y ella comenzó a llorar. Sin salir del salón, y frente a las maestras, llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 y fue transferida a la Comandancia de la Policía en Bayamón.

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