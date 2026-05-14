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“Representa la victoria de más de dos décadas de lucha”: en marcha la etapa final del dragado del caño Martín Peña

El proyecto se extenderá hasta, por lo menos, 2033

14 de mayo de 2026 - 12:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El proyecto de restauración ecológica viene gestándose hace más de dos décadas. (Xavier Araújo)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Las comunidades aledañas al caño Martín Peña, en San Juan, celebraron este jueves el inicio de la “etapa culminante” del proyecto de dragado del canal, fase que se debe extender por entre siete y ocho años y resolver, en gran medida, los problemas históricos de salubridad asociados a la contaminación ambiental en el sector.

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El inicio de la etapa de dragado y ensanchamiento del cuerpo de agua “representa la victoria de más de dos décadas de lucha incansable por la justicia ambiental, la salud pública y el derecho a permanecer en nuestro territorio. Es fruto de la organización y planificación comunitaria hecha por la gente y para la gente”, enfatizó Awilda Camacho, presidenta del G-8, la entidad que agrupa al liderato de las ocho comunidades que circundan el caño Martín Peña, en el corazón de la capital.

“Este comienzo del dragado es para terminar. Ahora, tenemos los pies dentro del agua, no del fango”, dijo, por su parte, José Barea Fernández, presidente de la Junta de Directores de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la entidad pública, creada en 2004, para encaminar el desarrollo planificado de las comunidades.

La profundización y ensanchamiento del caño, en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) se subdividirá en dos fases bajo el llamado “contrato tres” del proyecto, comenzando con trabajos a lo largo de un segmento de una milla, entre la laguna San José y la avenida Barbosa. Acto seguido, se dragará desde la avenida Barbosa hasta los tres puentes que conectan el área de Hato Rey con sectores de Santurce, estructuras que, desde el pasado año, se han reforzado para aguantar la mayor circulación de agua que resultará del ensanchamiento del cuerpo de agua.

El miércoles, precisamente, se cumplió un año del inicio de las labores de reforzamiento de los puentes, trabajos correspondientes al “contrato dos” que deben completarse en diciembre. Entre 2022 y 2025, se ejecutó el “contrato uno”, que conllevó la remoción de escombros y vegetación del caño.

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Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Por décadas, las comunidades contiguas al caño Martín Peña han reclamado la limpieza y dragado del cuerpo de agua, que ha sido fuente constante de inundaciones y pestilencias.La primera parte del proyecto de restauración del ecosistema consistió en la limpieza de los segmentos del caño que serán dragados, una etapa que se completó en 2024.Los puentes que cruzan el caño Martín Peña conectan el corazón financiero de Hato Rey con el área de Santurce.
1 / 10 | Al interior del dragado del caño Martín Peña: trabajos entran en nueva fase. Por décadas, las comunidades contiguas al caño Martín Peña han reclamado la limpieza y dragado del cuerpo de agua, que ha sido fuente constante de inundaciones y pestilencias. - Ramon "Tonito" Zayas

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Caño Martín PeñaSan JuanDragadoProyecto EnlaceCuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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