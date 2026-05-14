Senadores estadounidenses aprueban retener sueldo de legisladores durante cierres del Gobierno

Washington- Los senadores aprobaron por unanimidad el jueves una resolución para retener su salario durante los cierres del gobierno, un intento de hacer que los cierres federales sean financieramente dolorosos para los legisladores después de una serie de impasses récord en el último año.

El apoyo bipartidista a la medida llega en un momento en que los cierres federales se han hecho más largos y frecuentes, frustrando a los legisladores que afirman que debería haber castigo cuando el Congreso incumple su deber legislativo más básico.

Según la resolución, el secretario del Senado retendrá el sueldo de los senadores cuando el cierre del gobierno afecte a una o más agencias, y lo liberará cuando se restablezca la financiación. Entrará en vigor al día siguiente de las elecciones generales del 3 de noviembre y no se aplicará a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Cerrar el gobierno no debe ser la solución por defecto a nuestra negativa a resolver nuestros problemas y nuestras diferencias”, dijo el senador John Kennedy, promotor del proyecto, en un discurso pronunciado el miércoles.

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“Se trata de poner nuestro dinero donde está nuestra boca”, dijo Kennedy, republicano por La Haya.

Los dos cierres del año pasado crearon importantes dificultades económicas para decenas de miles de trabajadores federales, especialmente en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). El DHS reabrió sus puertas el mes pasado tras un cierre parcial de 76 días, el período de financiación más largo de la historia.

El cierre de esa dependencia se produjo sólo unos meses después del cierre de 43 días de todo el gobierno federal, el más largo de los que se tiene constancia.

1 / 20 | Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal. El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. - Allison Robbert 1 / 20 Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. Allison Robbert Compartir

La Constitución estipula que los legisladores deben cobrar, por lo que han recibido salarios durante los cierres, incluso cuando los trabajadores federales se quedaban sin sueldo. Cuando comenzó el cierre total del gobierno en octubre en medio de una disputa sobre los subsidios de salud, el senador Lindsey Graham propuso una enmienda constitucional para exigir a los miembros a renunciar a sus cheques de pago cuando el gobierno está cerrado.

“Si los miembros del Congreso tuvieran que renunciar a su sueldo durante los cierres del Gobierno, habría menos cierres y terminarían antes”, dijo entonces Graham, republicano por Carolina del Sur.

Graham dijo que su legislación era la forma más “constitucionalmente sólida” de abordar el problema, pero el proceso habría sido mucho más laborioso, ya que tres cuartas partes de los estados deben ratificar una enmienda.

En anteriores paros, los legisladores se han comprometido a renunciar a sus sueldos mientras los trabajadores federales no cobran. Los senadores ganan un salario anual de $174,000, pero muchos son ricos por cuenta propia.

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Kennedy dijo a los periodistas el miércoles que impulsó su medida para garantizar que haya un “sacrificio compartido” durante los cierres. Añadió que no llega tan lejos como le gustaría, pero que es un comienzo.

Preguntado por qué no se extiende a la otra cámara del Congreso, Kennedy dijo que “los asuntos de la Cámara son los asuntos de la Cámara”, al tiempo que se refirió a las tensiones entre el Senado y la Cámara.