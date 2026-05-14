Extraditan desde Arizona a imputado de asesinar a su abuelo joyero en Cayey en 2011

Tras una investigación que se extendió por 15 años, agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía finalmente lograron el arresto de José A. Rodríguez Morales, imputado por el asesinato de su abuelo, el joyero José Antonio Rodríguez Ramos, de 74 años, ocurrido septiembre de 2011 en Cayey.

Rodríguez Morales fue detenido en el estado de Arizona por las autoridades locales, donde comenzó el proceso de extradición a Puerto Rico para enfrentar a la justicia. No se revelaron detalles del arresto.

La extensa investigación produjo la evidencia necesaria para que los fiscales Liza Morales Jusino y Fernando Machado Figueroa radicaran los cargos. La jueza Yarissa Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, determinó, el pasado 10 de abril, causa para arresto contra Rodríguez Ramos en ausencia, fijándole una fianza de $500,000.

El imputado podría enfrentar una pena de 99 años de resultar culpable.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el asesinato se reportó el 27 de septiembre de 2011, a las 8:30 p.m., en el kilómetro 4.9 de la carretera 730, en el sector El Campito, del barrio Buena Vista, donde “el imputado presuntamente le causó la muerte a su abuelo” utilizando un arma blanca.

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La Policía había indicado previamente a El Nuevo Día que se trató de “un acto de violencia ocurrido dentro de la residencia” de la víctima y que, como parte de la pesquisa se logró “establecer la responsabilidad del imputado en estos hechos”, que, en su momento, conmocionaron a Cayey.

Ficha de José A. Rodríguez Morales, imputado por el asesinato de su abuelo joyero en Cayey durante 2011. (Suministrada)

Lo que reveló la investigación

En aquel momento, la Policía indicó que agentes de la región de Guayama entrevistaron a un joven en torno a su posible conexión con el asesinato de Rodríguez Ramos en medio de un presunto robo domiciliario, según reportajes de archivo de este diario.

Posteriormente, trascendió que una gorra que pertenecería a un nieto de Rodríguez Ramos fue encontrada junto al cuerpo de la víctima. En ese momento, el joven no habría podido ofrecer una explicación coherente sobre este hallazgo cuando fue cuestionado por las autoridades, según la Uniformada.

El nieto, que administraba una casa de empeño propiedad de su abuelo, declaró a la Policía en ese momento que presuntamente observó a dos hombres enmascarados entrar a la residencia y que decidió encerrarse en un baño. Indicó además que don José forcejeó con los supuestos asaltantes, pero fue apuñalado durante el incidente. Junto al cuerpo, habría sido hallado un cuchillo de cocina.