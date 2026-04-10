Radican cargos por el asesinato de un joyero ocurrido en el 2011 en Cayey: buscan a su nieto

El caso por el asesinato del joyero José Antonio Rodríguez Ramos, de 74 años, ocurrido septiembre de 2011 en Cayey, dio un giro inesperado este viernes, luego de que las autoridades informaran su esclarecimiento y la radicación de cargos en ausencia contra un imputado: el nieto de la víctima.

El imputado fue identificado como José Alexis Rodríguez Morales, de 38 años y vecino de Cayey, quien enfrenta cargos por el delito de asesinato en primer grado, y ahora es buscado por las autoridades para que enfrente el proceso judicial que podría concluir con una sentencia de más de 99 años en prisión.

De acuerdo a la investigación de la División de Crímenes Mayores de la Policía, el asesinato se reportó el 27 de septiembre de 2011, a las 8:30 p.m., en el kilómetro 4.9 de la carretera 730, en el sector El Campito, del barrio Buena Vista, en Cayey, donde “el imputado alegadamente le causó la muerte a su abuelo”.

PUBLICIDAD

La Policía indicó que se trató de “un acto de violencia ocurrido dentro de la residencia” de la víctima y que, como parte de la pesquisa, que incluyó entrevistas, análisis de evidencia y evaluaciones periciales, se logró “establecer la responsabilidad del imputado en estos hechos”, que, en su momento, conmocionaron a Cayey.

¿Qué se dijo en ese entonces?

En aquel momento, la Policía indicó que agentes de la región de Guayama entrevistaron a un joven en torno a su posible conexión con el asesinato de Rodríguez Ramos en medio de un presunto robo domiciliario, según reportajes de archivo de El Nuevo Día.

Posteriormente, trascendió que una gorra que pertenecería a un nieto de Rodríguez Ramos fue encontrada junto al cuerpo de la víctima. En ese momento, el joven no habría podido ofrecer una explicación coherente sobre este hallazgo cuando fue cuestionado por las autoridades, según la Uniformada.

El nieto, que administraba una casa de empeño propiedad de su abuelo, declaró presuntamente a la Policía en ese momento que observó a dos hombres enmascarados entrar a la residencia y que decidió encerrarse en un baño. Indicó además que don José forcejeó con los supuestos asaltantes, pero fue apuñalado durante el incidente. Junto al cuerpo, habría sido hallado un cuchillo de cocina.

De acuerdo con la información obtenida, el occiso estaba en proceso de cerrar el negocio de empeño en Aibonito. Se alegó que el hombre no estaba satisfecho con la administración del establecimiento.

Tras años de investigación, el agente Manuel Colón Ruiz, adscrito a la División de Crímenes Mayores, consultó los hallazgos de la investigación con los fiscales Liza Morales Jusino y Fernando Machado Figueroa, quienes instruyeron la radicación de cargos en ausencia.

PUBLICIDAD