Miguel Romero demanda a la AAA por fallas recurrentes en el servicio de agua potable en San Juan

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, radicó una demanda contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para exigir medidas inmediatas ante las interrupciones recurrentes, bajas presiones y fallas en el servicio de agua potable que han afectado a miles de residentes.

La acción legal, radicada por el Municipio de San Juan, busca que la corporación pública implemente medidas inmediatas para garantizar un servicio confiable y continuo a los sanjuaneros.

En un comunicado de prensa, Romero Lugo informó que la determinación surge luego de múltiples reuniones, reclamos formales, esfuerzos de colaboración y medidas de emergencia que, según la administración municipal, no han logrado resolver una situación que continúa impactando la salud, la seguridad, la calidad de vida y la actividad económica de la ciudad.

1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN 1 / 12 Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. TITO GUZMAN Compartir

“Esta demanda no surge por una avería aislada. Surge luego de meses de interrupciones recurrentes, semanas sin servicio en algunas comunidades, miles de ciudadanos afectados, más de 5,000 casos atendidos por el Municipio y cientos de miles de dólares invertidos para responder a una emergencia que no nos corresponde”, expresó el primer ejecutivo municipal.

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La demanda sostiene que la crisis actual no responde únicamente a problemas históricos de infraestructura, sino también a fallas operacionales, deficiencias en la toma de decisiones, falta de mantenimiento preventivo, problemas de comunicación y un manejo ineficiente del sistema de distribución de agua potable.

Asimismo, la acción judicial plantea que el agravamiento de la crisis coincide con cambios en la dirección operacional de la Región Metro de la AAA, al alegar que, a partir de esos cambios, comenzaron a intensificarse los problemas relacionados con el suministro de agua potable en comunidades de la capital.

Como parte de la respuesta municipal, San Juan activó centros de mando, estableció oasis para la distribución de agua potable, desplegó camiones cisterna, movilizó personal municipal y coordinó esfuerzos interagenciales para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

1 / 17 | Agua que no llega: así Loíza hace frente a la crisis que se extiende en su pueblo. Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 17 Agua que no llega: así Loíza hace frente a la crisis que se extiende en su pueblo Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Esas medidas, según el ayuntamiento, han representado una inversión que supera los $621,000 en recursos municipales.

Entre los remedios solicitados, el Municipio reclama la implementación inmediata de medidas correctivas, el fortalecimiento de la capacidad operacional del sistema y la designación de personal con experiencia y conocimiento profundo de la operación de la Región Metro.

El recurso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan incluye una petición de entredicho provisional, injunction preliminar y permanente, sentencia declaratoria y mandamus contra la AAA y su presidente ejecutivo, Luis González Delgado.

Mediante el mandamus, el Municipio busca que el tribunal ordene a la AAA cumplir con lo que describe como su deber ministerial de proveer un servicio adecuado de agua potable.

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En cuanto al injunction, la petición sostiene que la falta prolongada de agua potable constituye un daño irreparable por su impacto directo en la salud, la calidad de vida, la actividad económica y la operación diaria de comunidades, comercios e instituciones.

La acción judicial también solicita una sentencia declaratoria para que el tribunal reconozca las obligaciones de la AAA frente al servicio de agua potable en la capital.

Al presentar su mensaje de presupuesto para el próximo año fiscal el pasado miércoles, el alcalde de San Juan había anticipado que radicaría una demanda contra la AAA por la falta de agua en la capital.

Sobre la demanda a la AAA, Romero dijo en ese momento que realizó una interpelación al presidente de la AAA.