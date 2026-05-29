Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miguel Romero demanda a la AAA por fallas recurrentes en el servicio de agua potable en San Juan

El alcalde ya había adelantado que entablaría acción legal y reclamó que la corporación pública adopte medidas urgentes

29 de mayo de 2026 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan. (Pablo Martínez Rodríguez)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, radicó una demanda contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para exigir medidas inmediatas ante las interrupciones recurrentes, bajas presiones y fallas en el servicio de agua potable que han afectado a miles de residentes.

RELACIONADAS

La acción legal, radicada por el Municipio de San Juan, busca que la corporación pública implemente medidas inmediatas para garantizar un servicio confiable y continuo a los sanjuaneros.

En un comunicado de prensa, Romero Lugo informó que la determinación surge luego de múltiples reuniones, reclamos formales, esfuerzos de colaboración y medidas de emergencia que, según la administración municipal, no han logrado resolver una situación que continúa impactando la salud, la seguridad, la calidad de vida y la actividad económica de la ciudad.

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.Rosselló y el ingeniero Benjamín Pomales, entonces jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la inspección del “tubo inaugural” del Superacueducto.Aun tras su inauguración en septiembre de 2000, la tubería siguió averiándose en algunos tramos, como este, en Vega Baja, apenas dos meses después.
1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN

“Esta demanda no surge por una avería aislada. Surge luego de meses de interrupciones recurrentes, semanas sin servicio en algunas comunidades, miles de ciudadanos afectados, más de 5,000 casos atendidos por el Municipio y cientos de miles de dólares invertidos para responder a una emergencia que no nos corresponde”, expresó el primer ejecutivo municipal.

La demanda sostiene que la crisis actual no responde únicamente a problemas históricos de infraestructura, sino también a fallas operacionales, deficiencias en la toma de decisiones, falta de mantenimiento preventivo, problemas de comunicación y un manejo ineficiente del sistema de distribución de agua potable.

Asimismo, la acción judicial plantea que el agravamiento de la crisis coincide con cambios en la dirección operacional de la Región Metro de la AAA, al alegar que, a partir de esos cambios, comenzaron a intensificarse los problemas relacionados con el suministro de agua potable en comunidades de la capital.

Como parte de la respuesta municipal, San Juan activó centros de mando, estableció oasis para la distribución de agua potable, desplegó camiones cisterna, movilizó personal municipal y coordinó esfuerzos interagenciales para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua.En esta foto, empleados municipales trabajan en la distribución de botellas de agua, compradas por el Municipio, en la comunidad de Piñones. “Los que tienen cisterna no se dan cuenta de la necesidad, pero los vecinos encamados en la comunidad, sí”, contó el residente Edgar Ramírez, de 68 años.
1 / 17 | Agua que no llega: así Loíza hace frente a la crisis que se extiende en su pueblo. Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua. - Ramon "Tonito" Zayas

Esas medidas, según el ayuntamiento, han representado una inversión que supera los $621,000 en recursos municipales.

Entre los remedios solicitados, el Municipio reclama la implementación inmediata de medidas correctivas, el fortalecimiento de la capacidad operacional del sistema y la designación de personal con experiencia y conocimiento profundo de la operación de la Región Metro.

El recurso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan incluye una petición de entredicho provisional, injunction preliminar y permanente, sentencia declaratoria y mandamus contra la AAA y su presidente ejecutivo, Luis González Delgado.

Mediante el mandamus, el Municipio busca que el tribunal ordene a la AAA cumplir con lo que describe como su deber ministerial de proveer un servicio adecuado de agua potable.

En cuanto al injunction, la petición sostiene que la falta prolongada de agua potable constituye un daño irreparable por su impacto directo en la salud, la calidad de vida, la actividad económica y la operación diaria de comunidades, comercios e instituciones.

La acción judicial también solicita una sentencia declaratoria para que el tribunal reconozca las obligaciones de la AAA frente al servicio de agua potable en la capital.

Al presentar su mensaje de presupuesto para el próximo año fiscal el pasado miércoles, el alcalde de San Juan había anticipado que radicaría una demanda contra la AAA por la falta de agua en la capital.

Sobre la demanda a la AAA, Romero dijo en ese momento que realizó una interpelación al presidente de la AAA.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsMiguel RomeroAAASan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: