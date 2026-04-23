Intervención por usurpación: logran un arresto y buscan a otros dos que escaparon en Cayey

Un hombre fue arrestado y otros dos se fueron a la huida durante un operativo de la Policía en la madrugada de hoy, jueves, en el residencial Luis Muñoz Morales en Cayey.

La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas de la región policiaca de Caguas.

De acuerdo con el teniente Francisco Aponte, agentes llegaron para diligenciar una orden de allanamiento y verificar información de que un apartamento estaba siendo usado por individuos de un punto de drogas para guardar armas, drogas y dinero.

“Cuando llegamos a verificar frente al edificio 18, había un vehículo con las puertas abiertas y había dos personas adentro. Cuando se percatan de la presencia de la policía, salen corriendo”, narró Aponte, en entrevista con Noticentro (WAPA) en la escena.

“Había un individuo en las escaleras del edificio y sale corriendo hacia el apartamento 180 que era el que íbamos a verificar por usurpación”, agregó. “Al darle seguimiento, los compañeros ven que tiene un arma de fuego. Intervienen con él”.

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Señaló que le ocuparon el arma de fuego, que estaba alterada ilegalmente para disparar de forma automática. También tenía tres cargadores, municiones, “bastante dinero y una onza de marihuana”.

El oficial explicó que hace tres semanas habían allanado ese apartamento y habían arrestado al hombre que aparece en el contrato de arrendamiento, al ocuparle dos pistolas, por lo que se encuentra ingresado en prisión.

Tanto el hombre arrestado hoy, como el auto del que escaparon otras dos personas, figuran con direcciones en Bayamón.