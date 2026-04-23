Incendian dos iglesias en Adjuntas con dos horas de diferencia

Bomberos extinguieron incendios en dos iglesias entre la noche de ayer, miércoles, y esta madrugada en Adjuntas, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El primer incendio ocurrió a eso de las 10:30 de la noche del miércoles, en la calle Canas.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “alguien utilizando algún tipo de acelerante incendio el frente de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, que le ocasionó daños a la puerta principal y la pintura de la estructura”.

Mientras, informó que “un segundo incendio fue en la Iglesia Parroquia San Joaquín, a eso de la 12:28 de la madrugada del jueves, en la calle Ruiz Rivera”.

Apuntó que desconocidos “utilizando algún tipo de acelerante incendiaron la parte lateral y frontal de la Iglesia, la pintura y alfombra”.

Al momento no se ofreció una cantidad estimada de pérdidas por los daños causados en las dos iglesias.