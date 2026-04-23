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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incendian dos iglesias en Adjuntas con dos horas de diferencia

La Policía entiende que ambos casos fueron intencionales

23 de abril de 2026 - 6:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los incendios fue reportado a las 10:30 p.m. y el otro a las 12:28 a.m. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Bomberos extinguieron incendios en dos iglesias entre la noche de ayer, miércoles, y esta madrugada en Adjuntas, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El primer incendio ocurrió a eso de las 10:30 de la noche del miércoles, en la calle Canas.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “alguien utilizando algún tipo de acelerante incendio el frente de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, que le ocasionó daños a la puerta principal y la pintura de la estructura”.

Mientras, informó que “un segundo incendio fue en la Iglesia Parroquia San Joaquín, a eso de la 12:28 de la madrugada del jueves, en la calle Ruiz Rivera”.

Apuntó que desconocidos “utilizando algún tipo de acelerante incendiaron la parte lateral y frontal de la Iglesia, la pintura y alfombra”.

Al momento no se ofreció una cantidad estimada de pérdidas por los daños causados en las dos iglesias.

Ambos casos fueron investigados preliminarmente por la agente Bianca Ballester, adscrita al distrito de Adjuntas, y los refirió a la Oficina de Explosivos de la Policía, que continuará con la pesquisa, durante la mañana de hoy.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAdjuntasIncendiosBomberos de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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