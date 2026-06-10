Tras las rejas mujer que habría agredido a su hermano con un sartén
El menor recibió una abrasión y resultó con un hematoma en el ojo derecho
10 de junio de 2026 - 2:19 PM
10 de junio de 2026 - 2:19 PM
La jueza Dayra Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra una mujer de 30 años que presuntamente golpeó con un sartén de metal a su hermano de crianza, un adolescente de 14 años.
Según la investigación de la Policía, la agresión habría ocurrido el 8 de junio cuando las partes sostuvieron una presunta discusión.
A raíz de ello, la imputada, identificada como Aida M. Villanueva Betancourt, alias “Omy”, habría tomado el utensilio y habría agredido al menor.
Como resultado, de acuerdo con las autoridades, el menor recibió una abrasión y hematoma en el ojo derecho y sufrió daños a sus espejuelos.
Contra Villanueva Betancourt se radicaron cargos por maltrato y uso y portación de un arma blanca.
Infante Bosques determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó una fianza global de $20 mil, la cual no prestó, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.
La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.
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