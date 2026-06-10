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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas mujer que habría agredido a su hermano con un sartén

El menor recibió una abrasión y resultó con un hematoma en el ojo derecho

10 de junio de 2026 - 2:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Dayra Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra una mujer de 30 años que presuntamente golpeó con un sartén de metal a su hermano de crianza, un adolescente de 14 años.

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Según la investigación de la Policía, la agresión habría ocurrido el 8 de junio cuando las partes sostuvieron una presunta discusión.

A raíz de ello, la imputada, identificada como Aida M. Villanueva Betancourt, alias “Omy”, habría tomado el utensilio y habría agredido al menor.

Como resultado, de acuerdo con las autoridades, el menor recibió una abrasión y hematoma en el ojo derecho y sufrió daños a sus espejuelos.

Contra Villanueva Betancourt se radicaron cargos por maltrato y uso y portación de un arma blanca.

Infante Bosques determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó una fianza global de $20 mil, la cual no prestó, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) compartió su lista de los estafadores más buscados. Christopher W. Burns es buscado desde 2020 por su presunta participación en un esquema de fraude postal en Georgia. Se alega que Burns estafó a decenas de víctimas por al menos 10 millones de dólares.El esquema provocó el desembolso indebido de millones de dólares y, tras recibir los fondos, los implicados presuntamente los movían entre cuentas, negocios bajo su control y retiros en efectivo para ocultar el origen del dinero.
1 / 22 | En imágenes: estos son los estafadores más buscados por el FBI. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) compartió su lista de los estafadores más buscados. - FBI
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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