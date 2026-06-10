Hallan causa para arresto contra joven por agresión sexual contra niña de 12 años

El Tribunal de Guayama encontró causa para el arresto contra un joven de 19 años por agresión sexual de una menor de 12 años, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada también indicó que en el mismo caso se presentaron denuncias contra una mujer de 42 años por maltrato de menores.

“Según la investigación de la Policía, el 9 de noviembre de 2025, el imputado cometió el delito de agresión sexual contra la víctima menor de 12 años de edad”, señala el informe policiaco.

La agente investigadora Iraida Flores, consultó el caso con la fiscal Gabriela Torres, quien instruyó radicar dos cargos por el artículo 130 (Agresión Sexual) y dos cargos por el artículo 131 (Incesto) del Código Penal de Puerto Rico contra el joven de 19 años.

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Mientras, radicaron cargos por el artículo 53 B (Maltrato a Menor) de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato contra la mujer de 42 años.

La prueba se presentó ante el juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $20,000 al joven y de $25,000 a la mujer.