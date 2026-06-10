Radican cargos contra hombre de 72 años por actos lascivos contra menor
El imputado habría cometido los hechos para el año 2022 y 2023
10 de junio de 2026 - 8:23 AM
10 de junio de 2026 - 8:23 AM
El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, halló causa para arresto contra un hombre de 72 años imputado por actos lascivos y maltrato a menores de edad.
Según la investigación de la Policía, para el año 2022 y 2023, el imputado, identificado como Enrique Torres Irizarry, presuntamente cometió el delito de actos lascivos contra la víctima de 10 años.
Tras evaluar la prueba, el juez le fijó una fianza global de $120,000, la cual prestó, por lo que fue dejado en libertad.
La vista preliminar fue fijada para el 15 de junio.
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