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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre de 72 años por actos lascivos contra menor

El imputado habría cometido los hechos para el año 2022 y 2023

10 de junio de 2026 - 8:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar fue fijada para el 15 de junio. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, halló causa para arresto contra un hombre de 72 años imputado por actos lascivos y maltrato a menores de edad.

Según la investigación de la Policía, para el año 2022 y 2023, el imputado, identificado como Enrique Torres Irizarry, presuntamente cometió el delito de actos lascivos contra la víctima de 10 años.

Tras evaluar la prueba, el juez le fijó una fianza global de $120,000, la cual prestó, por lo que fue dejado en libertad.

La vista preliminar fue fijada para el 15 de junio.

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Breaking NewsActos lascivosMaltrato de menoresPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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