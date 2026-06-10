Radican cargos contra hombre de 72 años por actos lascivos contra menor

El juez Ángel Rodríguez Torres, del Tribunal de Guayama, halló causa para arresto contra un hombre de 72 años imputado por actos lascivos y maltrato a menores de edad.

Según la investigación de la Policía, para el año 2022 y 2023, el imputado, identificado como Enrique Torres Irizarry, presuntamente cometió el delito de actos lascivos contra la víctima de 10 años.

Tras evaluar la prueba, el juez le fijó una fianza global de $120,000, la cual prestó, por lo que fue dejado en libertad.