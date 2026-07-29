El FBI asumió custodia de sospechoso de asesinato durante un robo en casa de empeño de Quebradillas

El superintendente de la Policía, Joseph González, informó en la noche del martes, que la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) asumió la jurisdicción del sospechoso de asesinar a un empleado de una casa de empeño en Quebradillas durante un intento de robo registrado el 27 de julio.

González confirmó la información durante su participación en el programa de Telemundo “Primera Pregunta”. La Oficina de Comunicaciones de la Policía de Puerto Rico también confirmó la información a El Nuevo Día.

“Esta tarde agentes del CIC de Arecibo arrestaron a esta persona como sospechoso del asesinato. Queremos agradecerle al público porque, tan pronto como enviamos la foto a los medios, comenzaron a llegar confidencia que nos ayudaron a lograr el arresto”, dijo el superintendente.

Según González, el sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, enfrentará cargos federales por asesinar a una persona, identificada como Allan Sahel Cordero Rosario, durante un robo en un negocio que participa del comercio interestatal.

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Las autoridades buscan a este hombre como sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario, ocurrido en medio de un robo en una casa de empeño, en Quebradillas. (Suministrada por la Policía)

La Policía detuvo, este martes, al sujeto que figura como sospechoso de asesinar a Cordero Rosario, empleado de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, en Quebradillas, durante un intento de robo registrado el pasado lunes, 27 de julio.

El capitán Carlos Vélez, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, indicó, más temprano en el día, que el hombre fue localizado esta tarde en una residencia del barrio Cocos.

“Tenemos a una persona detenida que figura como sospechoso”, afirmó Vélez en ese momento, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias de la intervención por tratarse de una investigación en curso.

No obstante, informó que las autoridades se disponían a diligenciar una orden de allanamiento y registro en la residencia donde fue localizado el sospechoso.

La Policía difundió imágenes del sospechoso captadas por cámaras de seguridad y solicitó la ayuda de la ciudadanía para lograr su captura.

Según el informe preliminar de la Uniformada, el incidente ocurrió a las 4:18 p.m. del lunes, luego que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un asalto en el establecimiento y que una persona resultó herida.