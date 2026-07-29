Senado confirma a Jay Clayton como director de inteligencia del país

Washington— El Senado confirmó a Jay Clayton como jefe de las agencias de inteligencia del país, nombrando así a un director permanente unas semanas después de que el presidente Donald Trump intentara retrasar su nominación.

Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y expresidente de la Comisión de Valores y Bolsa, fue confirmado por 51 votos a favor y 47 en contra, siguiendo las líneas partidistas. Los republicanos esperaban inicialmente confirmar a Clayton en junio, pero Trump retrasó su audiencia para permitir que su candidato provisional para el cargo, Bill Pulte, ocupara el puesto durante varias semanas tras la dimisión de la exdirectora Tulsi Gabbard.

Senadores de ambos partidos han expresado su preocupación por Pulte, un antiguo responsable de la regulación de la vivienda que carecía de experiencia en materia de inteligencia. Pulte estaba al mando cuando Trump pronunció un discurso desde la Casa Blanca a principios de este mes en el que reafirmó sus afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 —que perdió— y hizo públicos documentos clasificados que, según él, eran relevantes para sus argumentos.

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Los demócratas también han expresado su preocupación por Clayton, quien perdió el apoyo bipartidista tras una polémica comparecencia celebrada hace dos semanas, en la que se negó repetidamente a afirmar que el expresidente Joe Biden ganara las elecciones de 2020.

El senador de Virginia Mark Warner, máximo representante demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado, declaró al término de la audiencia que se sentía “profundamente decepcionado” con Clayton, tras haber elogiado inicialmente su nominación.

Warner afirmó que se opondría al nombramiento de Clayton, pero reconoció que los demócratas se encuentran «entre la espada y la pared» con Pulte en el cargo.

Trump elogió a Clayton tras la votación y escribió en las redes sociales: “¡Jay es excepcional en todos los sentidos y hará un trabajo espectacular como director!“.

Trump vuelve a repetir afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020

La reacción de los demócratas contra Clayton se produce en un momento en el que Trump ha convertido el análisis de los resultados de 2020 en una de sus principales prioridades, intentando en repetidas ocasiones sembrar dudas sobre aquellas elecciones y difundiendo teorías ya desmentidas sobre la victoria de Biden. Clayton afirmó en varias ocasiones durante la audiencia que los resultados de las elecciones habían sido “certificados” a favor de Biden, aunque se negó a afirmar rotundamente que el demócrata hubiera ganado.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que consideraba que la actuación de Clayton había sido “pésima” y que “eso reduce considerablemente las posibilidades de que consiga votos demócratas”.

Horas antes de la votación prevista en el Senado sobre Clayton, Pulte hizo públicos unos documentos de los servicios de inteligencia de 2020 en los que se describía la capacidad de China para interferir en el proceso político estadounidense, así como las vulnerabilidades del sistema electoral.

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El contenido del material era, en gran parte, repetido y ya conocido, pero su difusión forma parte de una iniciativa más amplia de la Administración Trump para sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones estadounidenses.

ARCHIVO - La exdirectora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, habla con periodistas en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, el 23 de julio de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo) (The Associated Press)

Clayton destacó su experiencia

Pulte también ha afirmado que ha supervisado una reducción de plantilla en la Oficina Nacional de Inteligencia, que actúa como centro de coordinación de las agencias de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos. Se jactó en las redes sociales de que, con la última ronda de recortes de empleo, la oficina está llevando a cabo una reducción de plantilla de aproximadamente un 30% con respecto a hace unas semanas. No ha dado detalles sobre dichos recortes, lo que dificulta corroborar de inmediato el alcance de las reducciones.

Clayton no mencionó a Pulte en la audiencia de confirmación. Sin embargo, hizo hincapié en su propia experiencia en el ámbito gubernamental y de seguridad nacional, en un intento por tranquilizar a los senadores de ambos partidos.

“He podido comprobar de primera mano cómo un sistema de seguridad nacional sólido depende de una actuación decidida, la disciplina, la integridad y una comunicación y cooperación eficaces entre los distintos poderes del Estado”, afirmó Clayton. “Si soy confirmado como director de Inteligencia Nacional, me comprometo a defender estos principios cada día”.

Clayton también dijo a los senadores que no había tenido nada que ver con el discurso de Trump sobre las elecciones de 2020.