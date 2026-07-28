El funeral de Lindsey Graham reunirá en Washington a Donald Trump y líderes mundiales

Washington - El senador Lindsey Graham, hijo de unos propietarios de salas de billar que llegó a convertirse en uno de los políticos estadounidenses más influyentes de su generación, tanto en su país como en el extranjero, será homenajeado este martes durante los actos conmemorativos que se celebrarán por toda la ciudad de Washington.

Los restos mortales de Graham llegarán al Capitolio de Estados Unidos, donde este republicano ejerció durante más de 30 años como un negociador incansable que hablaba, reía y presionaba a sus colegas para que pasaran a la acción. Posteriormente, se celebrará un funeral en la Catedral Nacional de Washington, al que asistirán legisladores y líderes extranjeros, lo que da fe de su importancia en la escena internacional.

Se espera que el presidente Donald Trump pronuncie unas palabras en la catedral, junto a Sean Hannity, de Fox News, y otros líderes conservadores. Benjamin Netanyahu, de Israel, y Volodymyr Zelensky, de Ucrania, tienen previsto asistir al acto, en reconocimiento al papel de Graham como uno de los principales defensores del poder de Estados Unidos y de sus fuerzas armadas para intervenir en los problemas del mundo.

PUBLICIDAD

Es el inicio de dos días de ceremonias fúnebres, y el entierro tendrá lugar el miércoles en su estado natal, Carolina del Sur. Graham falleció repentinamente el 11 de julio en su domicilio de Washington, probablemente a causa de una rotura aórtica, según las conclusiones preliminares. Acababa de regresar de un viaje relámpago a la cumbre de la OTAN en Turquía, donde celebró su cumpleaños, y de una visita a Ucrania. Tenía 71 años.

Un lugar de honor para “despedirnos definitivamente”

La ceremonia matutina en la Rotonda del Capitolio es un lugar de homenaje en el que se ha rendido tributo a antiguos presidentes, líderes militares y otras personalidades destacadas de Estados Unidos. En reconocimiento a su servicio en la Fuerza Aérea, un equipo de portadores de las Fuerzas Armadas trasladará los restos mortales de Graham al Capitolio. Se espera que el vicepresidente JD Vance pronuncie unas palabras.

1 / 15 | En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham. El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. - Jeffrey Collins 1 / 15 En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. Jeffrey Collins Compartir

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, había declarado anteriormente que lo más adecuado era rendir a Graham un homenaje especial en el Capitolio “mientras nos despedimos de él definitivamente”.

“Para muchos de nosotros en el Senado y en la Cámara de Representantes, yo incluido, Lindsey era más que un compañero de trabajo, era un amigo”, afirmó Thune.

Elegido por primera vez para el Congreso en la oleada republicana de 1994 que llevó al Partido Republicano al poder, Graham formó parte de una nueva generación de conservadores que ocuparon sus escaños en la Cámara de Representantes —y fue uno de los primeros republicanos de su estado sureño desde la Reconstrucción—.

PUBLICIDAD

Rápidamente saltó a la fama por su papel en el proceso de destitución del presidente Bill Clinton, y fue elegido senador en las elecciones de 2002. Allí formó una alianza con el senador John McCain, republicano por Arizona, y el senador Joe Lieberman, independiente por Connecticut, en lo que se convertiría en los “tres amigos” que recorrían el mundo centrados en cuestiones de seguridad nacional.

Durante décadas, Graham había estado en el centro de la acción —como miembro de prácticamente todos los grupos bipartidistas del Congreso— y había demostrado una capacidad incansable para cambiar de postura y adaptarse a las realidades políticas, sobre todo en lo que respecta a Trump.

El “susurrador de Trump” tenía una última misión: las sanciones a Rusia

Quizá en ningún otro ámbito quedó tan patente la destreza política de Graham como cuando supo gestionar su relación, con altibajos, con Trump.

Graham había tildado a Trump de “chiflado” y de “no apto para el cargo” cuando ambos eran rivales en las primeras fases de la campaña de las primarias presidenciales de 2016.

Una vez que Trump fue elegido, Graham fue alineándose poco a poco con el nuevo presidente, hasta que Trump incitó a la turba que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento de invalidar la elección de Joe Biden.

“No cuenten conmigo. Ya basta”, dijo Graham aquella noche en un apasionado discurso ante el pleno.

Unas semanas más tarde, Trump invitó a Graham a la residencia presidencial de Mar-a-Lago, en Florida, reavivando así su alianza. El senador había manifestado que deseaba que el presidente tuviera éxito y, dado que Trump ganó un segundo mandato en 2024, Graham también quería seguir siendo una figura relevante.

PUBLICIDAD

Graham se había convertido en lo que el senador Adam Schiff, demócrata por California, denominó “el encantador de Trump”, alguien en quien otros senadores —e incluso líderes mundiales— confiaban para comprender la forma de pensar del presidente.

Días antes de su fallecimiento, Graham había conseguido el apoyo de Trump a una propuesta bipartidista, por la que se había luchado durante mucho tiempo, para imponer sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, una de las medidas más contundentes adoptadas hasta la fecha por Estados Unidos para obstaculizar la capacidad del presidente ruso, Vladimir Putin, de prolongar el conflicto.

Los senadores afirmaron que, en homenaje a Graham, deberían aprobar rápidamente el paquete de sanciones contra Rusia, y tenían previsto celebrar una primera votación de carácter procedimental a lo largo de la tarde del martes. Se espera que Zelensky esté presente y se reúna con los senadores por la tarde.

Los defensores de Graham y sus posibles sucesores

Se espera que en la catedral de Washington participen en las ceremonias varios líderes socialmente conservadores y contrarios al aborto, entre ellos Tony Perkins, del Family Research Council; Marjorie Jones Dannenfelser, de Susan B. Anthony Pro-Life America; y el reverendo William Franklin Graham III.

Graham nunca se casó, pero ayudó a mantener a su hermana menor, Darline Graham, que ahora es una posible sucesora en el Senado.

Ha sido designada por el gobernador del estado para ocupar su escaño en el Senado hasta el final de su mandato, y se presenta a unas primarias que prometen ser muy reñidas de cara a las elecciones de otoño. El plazo de presentación de candidaturas para las elecciones primarias especiales finaliza el martes, y la votación está prevista para el 11 de agosto.

PUBLICIDAD

Mientras Graham estaba en la universidad, su madre falleció a causa de un linfoma de Hodgkin. Meses más tarde, falleció su padre y Graham comenzó su primer semestre en la facultad de Derecho. Se hizo cargo de su hermana, que entonces tenía 13 años, y más adelante en su vida solía alabar las ventajas de la Seguridad Social, que les ayudó a salir adelante económicamente.

-----