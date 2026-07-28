Sospechosos de asesinato de adolescente voleibolista en Loíza no están en Puerto Rico

La inteligencia obtenida por la Policía apunta a que los sospechosos por el asesinato de una voleibolista adolescente en Loíza se fueron de Puerto Rico, indicó en la mañana de hoy, martes, el superintendente de la Uniformada, Joseph González.

El titular de la Policía indicó, en entrevista con Radio Isla 1320, que desconocía si alguien había tratado de tomar la justicia en sus manos.

En cambio, señaló que “la información que sí puedo compartir es que esas personas responsables no están en la jurisdicción de Puerto Rico en estos momentos”.

De luto Loíza por asesinato de adolescente: “¡Qué Dios los llene de valor y los entreguen al cuartel” Hacen llamado a los responsables por el asesinato de Rosnielys Marcano Carrasquillo a que se entreguen.

Los hechos fueron reportados en la noche del domingo, 29 de marzo, en el sector Tocones, donde fue baleada Rosniellys Marcano Carrasquillo, de 14 años, y otra menor resultó herida.

Ambas viajaban en un vehículo conducido por un familiar luego de participar en un torneo de voleibol.

Según la investigación preliminar, personas en dos motoras se acercaron y dispararon al vehículo Kia rojo en el que viajaban.

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Posteriormente, González dijo que la pesquisa había identificado a, por lo menos, dos sospechosos. En el transcurso de la investigación también ocuparon dos vehículos, pero no se precisó si produjeron alguna evidencia significativa para el caso.

Aunque la investigación sigue abierta, González lamentó que la pesquisa se ha afectado con el poco apoyo de la ciudadanía.

“He expresado mi frustración con la falta de cooperación de la ciudadanía o de personas que tienen conocimiento de los hechos y no han ido a las autoridades”, expresó González.