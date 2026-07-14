Darline Graham juramenta como senadora tras la inesperada muerte de su hermano Lindsey Graham

Darline Graham juramentó este martes como senadora de Estados Unidos por Carolina del Sur, tres días después del fallecimiento de su hermano, Lindsey Graham, y ocupará el escaño de forma temporal hasta que se elija a un sucesor en una elección especial.

La designación fue anunciada el lunes por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, quien la nombró para completar los meses restantes del mandato de su hermano.

El próximo mes se celebrará una elección especial para escoger al candidato republicano que competirá en las elecciones generales por el escaño, ya que Lindsey Graham aspiraba a la reelección para un quinto mandato.

Darline Graham se convierte en la primera mujer en representar a Carolina del Sur en el Senado de Estados Unidos. Aunque nunca ha ocupado un cargo electivo, trabajó como óptica y en distintas agencias estatales, entre ellas la Comisión para las Personas Ciegas de Carolina del Sur y el Departamento de Empleo y Mano de Obra.

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Está casada con Larry Nordone, pero ejercerá el cargo bajo el nombre legal de Darline Graham.

Al anunciarse su nombramiento, recordó que su hermano mayor asumió su crianza tras la muerte de sus padres.

“Él siempre estuvo a mi lado. Y ahora, yo estaré al suyo”, expresó.

Lindsey Graham, de 71 años, falleció el sábado en Washington. De acuerdo con un informe preliminar del médico forense, la causa de muerte fue una disección aórtica.

El senador era uno de los principales aliados del presidente Donald Trump en el Senado, presidía la Comisión de Presupuesto y estaba previsto que asumiera el liderazgo republicano de la Comisión Judicial en la próxima legislatura.

Antes de la juramentación, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, afirmó que confiaba en que Darline Graham continuaría el servicio público que desempeñó su hermano en representación de Carolina del Sur.

Lindsey Graham, quien no estaba casado ni tenía hijos, mantenía una estrecha relación con su hermana. Se convirtió en su tutor legal cuando ella tenía 13 años, tras la muerte de sus padres, y con frecuencia aparecían juntos en actos de campaña y actividades políticas.

Durante el anuncio de su nombramiento, Darline Graham expresó: “A Lindsey, te extraño más de lo que puedo expresar con palabras. Pero voy a hacerlo. Lo tengo bajo control”.

El gobernador McMaster indicó que conversó con ella durante la madrugada del domingo y le pidió que aceptara ocupar el cargo. También aseguró que el presidente Trump respaldó la decisión.

La ley de Carolina del Sur establece que el proceso para presentar candidaturas a la elección especial comenzará el 21 de julio. Las primarias están programadas para el 11 de agosto y, de ser necesaria una segunda vuelta, se celebrará el 25 de agosto.

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