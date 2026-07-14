Sentencian a conductora que protagonizó agresión viral tras accidente en San Sebastián

Gabriela González Perea, la mujer acusada de protagonizar una brutal agresión en San Sebastián que se fue viral en las redes sociales, obtuvo hoy, martes, una sentencia suspendida con libertad a prueba.

Durante una vista celebrada en horas de la mañana, el juez Miguel Ramírez Vargas, del Tribunal de Aguadilla, determinó que González Perea debe cumplir una sentencia de siete meses y un día bajo probatoria.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales (OAT), que especificó que a la acusada también se le impuso una multa de $500 y una pena de restitución de $5,000.

La sentencia se produjo luego que la defensa y el Ministerio Público alcanzaran un acuerdo de alegación preacordada, mediante el cual la acusada se declaró culpable y los cargos en su contra fueron reclasificados.

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Inicialmente, la acusada enfrentaba cargos por violaciones a la Ley de Armas, la Ley de Tránsito y el Código Penal, por daño agravado, agresión y amenazas. Como parte del acuerdo de alegación preacordada, los delitos fueron reclasificados en grado de tentativa.

Trasfondo del caso

Los hechos de este caso se remontan al 17 de junio de 2025, cuando sucedió un incidente en el kilómetro 25.6, de la carretera 109, del barrio Culebrinas, en San Sebastián, cuya parte afectada era una enfermera.

Según el reporte policíaco, tras un accidente, González Perea se bajó de su auto, y con unos tubos de metal, agredió a una joven de 22 años, vecina de San Sebastián, ocasionando daños a su Hyundai Kona.

Por estos hechos, la fiscal Jeisa González Del Toro le formuló cargos a González Perea. La evidencia se presentó ante el juez José A. Morales Colón, del Tribunal de Aguadilla, quien halló causa para arresto.