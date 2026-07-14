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Sube a 4,734 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Más de 20,000 personas permanecen en los 107 campamentos temporales en Caracas y los estados cercanos a la zona afectada

14 de julio de 2026 - 4:04 PM

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Según el balance oficial, el número de heridos se mantiene en 16,740, mientras que 17,907 personas continúan sin vivienda. (Boris Vergara)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cifra de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela hace casi tres semanas aumentó a 4,734, tras confirmarse 173 nuevos fallecimientos, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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Según el balance oficial, el número de heridos se mantiene en 16,740, mientras que 17,907 personas continúan sin vivienda.

La actualización, difundida por Rodríguez a través de Telegram, también indicó que 20,903 personas permanecen en los 107 campamentos temporales habilitados en Caracas y los estados cercanos a la zona afectada.

El gobierno aseguró además que ha brindado asistencia a 128,324 familias y atendido a 33,652 pacientes, aunque no precisó el período ni la forma en que se prestó esa ayuda.

Desde los sismos del 24 de junio, las autoridades han contabilizado 1,275 réplicas. La más reciente de mayor intensidad ocurrió el pasado viernes, cuando un temblor de magnitud 3.9 se registró a unas 6 millas al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, la zona más afectada por el desastre.

Un grupo de médicos puertorriqueños regresó al país tras presenciar en Venezuela un panorama marcado por enfermedades infecciosas, desplazamiento y el agotamiento de víctimas y equipos de rescate.El grupo estuvo encabezado por el pasado secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, al centro en esta imagen.El doctor Mellado añadió que le gustaría establecer una misión permanente en Venezuela, como hizo por 14 años en Haití.
1 / 9 | Médicos puertorriqueños asisten a víctimas de terremotos en Venezuela. Un grupo de médicos puertorriqueños regresó al país tras presenciar en Venezuela un panorama marcado por enfermedades infecciosas, desplazamiento y el agotamiento de víctimas y equipos de rescate. - Suministrada

Ese movimiento telúrico provocó momentos de pánico y la evacuación preventiva de varios edificios.

El gobierno informó durante el fin de semana que comenzó un censo biométrico para determinar cuántas viviendas deberán construirse para los damnificados, aunque estima que serán necesarias unas 25,000.

Rodríguez adelantó el sábado que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas esta semana.

En paralelo a las labores de recuperación, el gobierno y un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera acordaron un plan de trabajo que comenzará el 1 de agosto para impulsar el “fortalecimiento de la democracia” y atender las consecuencias del doble terremoto.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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