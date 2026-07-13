¿Quién es Darline Graham Nordone, la hermana del fallecido senador Lindsey Graham?

CHARLESTON, Carolina del Sur — Darline Graham Nordone, que ha sido designada para ocupar el cargo durante los meses que le quedaban de mandato en el Senado a su difunto hermano, Lindsey Graham, tras su fallecimiento este fin de semana, no ha ocupado ningún cargo público anteriormente.

Sin embargo, a lo largo de las décadas de carrera política de su hermano, Nordone ha estado a su lado, apoyándole en discursos, actos públicos e incluso en anuncios de campaña.

Además de asistir con frecuencia a los actos políticos de Graham, Nordone está profundamente ligada a la trayectoria personal y política de su hermano. Tras la muerte de sus padres, acaecida en poco más de un año, Graham, que entonces tenía 22 años, se convirtió en el tutor legal de su hermana, de 13 años.

Ahora, tras el nombramiento de Nordone por parte del gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para ocupar el escaño de Graham hasta enero, Nordone se dirige a Washington con el encargo de defender los intereses por los que su hermano luchó con pasión.

PUBLICIDAD

1 / 15 | En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham. El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. - Jeffrey Collins 1 / 15 En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. Jeffrey Collins Compartir

En unas primarias especiales que se celebrarán el mes que viene se decidirá qué candidato republicano pasará a la segunda vuelta para enfrentarse a la demócrata Annie Andrews en noviembre.

De hermano a tutor legal, Graham crió a su hermana

Cuando Graham tenía poco más de veinte años, su vida —y la de su hermana— dio un vuelco. Su madre falleció en 1976 tras luchar contra un linfoma de Hodgkin. Quince meses después, su hermana, que entonces tenía 13 años, encontró a su padre sin vida tras sufrir un infarto mientras dormía.

Graham acababa de empezar la carrera de Derecho en la Universidad de Carolina del Sur. Tras la muerte de sus padres, cambió de rumbo y afirmó que su principal objetivo era asegurarse de que su hermana estuviera bien cuidada.

“Recuerdo el día en que falleció mi padre, de pie en el salón de aquella casa, muerta de miedo”, contó Nordone a NPR en 2015. “Lindsey me abrazó y me prometió que siempre estaría a mi lado y que siempre me cuidaría”.

Graham, que realizaba viajes regulares desde la escuela de Columbia hasta Seneca, donde unos familiares cuidaban de su hermana, se mantuvo al tanto de ella desde entonces y se convirtió en su tutor legal. Tras convertirse en abogado militar en la Fuerza Aérea, la adoptó para asegurarse de que ella pudiera beneficiarse de sus prestaciones militares.

El vínculo de Graham con su hermana era indisoluble

Graham, que nunca se casó ni tuvo hijos propios, bromeó en una ocasión, durante su campaña presidencial de 2016, diciendo que su hermana podría formar parte de un grupo “rotativo” de anfitrionas de la Casa Blanca que sustituyeran a la primera dama.

PUBLICIDAD

Pero el vínculo entre ambos, además de ser una parte fundamental de la propia biografía de Graham, quedaba patente en sus apariciones públicas. Cuando Graham presentó en marzo la documentación para su candidatura a las elecciones de este año, Nordone estaba a su lado, junto con sus hijos y nietos.

“¿Qué he aprendido en esta vida que he llevado? No doy nada por sentado. Doy gracias por cada bendición, cada día", dijo entonces Graham, y continuó contando cómo él y su hermana se abrieron camino juntos en la vida a partir de ese momento. “Soy consciente de la bendición que ha sido mi vida y la única forma en que puedo devolveros las bendiciones que he recibido es siendo el senador más atento, relevante y combativo”.

Nordone se casó, tuvo hijos y, finalmente, nietos, y ha trabajado con personas con discapacidad. En una entrevista con C-SPAN en 2015, Graham dijo, al hablar de su propia vida, que el éxito de su hermana “es, con diferencia, lo más destacado de ella”.

Bob McAlister, antiguo asesor de Graham en varias campañas, reflexionó sobre cómo las dificultades que vivieron durante su infancia unieron a los hermanos de una forma que la mayoría no podría entender.

“Creció sin nada”, dijo McAlister. “La trastienda del bar donde él y su hermana crecieron siempre ocupó un lugar especial en su mente... Y creo que la forma en que él y Darline crecieron tuvo un impacto imborrable en él y, por alguna razón, le dio el empuje que necesitaba para hacer lo que hizo”.

PUBLICIDAD

“Mucha gente tiene una idea de Lindsey que difiere de lo que han visto en la tele y todo eso, pero todo lo que la caracteriza tiene su origen en su infancia, en cómo creció y en cómo cuidaba de su hermana”, añadió McAlister.

La hermana de Graham también desempeñó un papel político en su vida

Graham solía hablar de sus orígenes y de la difícil situación que compartía con su hermana en los actos de campaña, y ella estuvo presente en muchos de ellos.

También apareció en un anuncio de campaña de 2014, cuando Graham se presentaba a la reelección para un tercer mandato en el Senado, y afirmó que él le había asegurado, tras la muerte de sus padres, que cuidaría de ella.

“Nunca me falló. Nunca. No sé cómo lo hizo, cómo asumió la responsabilidad de criar a su hermana pequeña”, dijo Nordone. “Eso le salió de dentro a Lindsey”.

Trump recomendó a la hermana de Graham como designada interina

Unas horas antes del anuncio de McMaster, el presidente Donald Trump afirmó en las redes sociales que había recomendado al gobernador que eligiera a Nordone, calificando la elección de “¡un fabuloso homenaje a Lindsey, a quien quería muchísimo!“.

___