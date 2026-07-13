¿Quién sustituirá a Lindsey Graham? Estos son los próximos pasos tras la muerte del senador

Charleston - La muerte del senador Lindsey Graham, que se presentaba a la reelección para un quinto mandato cuando falleció este fin de semana, ha marcado el inicio de un nuevo y tumultuoso capítulo en la política de Carolina del Sur, en un año que ya ha estado lleno de agitación.

Como el senador con más antigüedad de este estado conservador y aliado influyente del presidente Donald Trump, se daba por hecho que Graham tenía el camino allanado hacia la reelección.

Ahora, el gobernador Henry McMaster debe nombrar a un sustituto temporal que pueda ocupar el cargo hasta enero, mientras el estado organiza unas primarias especiales para que los votantes puedan elegir a un nuevo candidato republicano para las elecciones generales.

El inusual puesto vacante en el Senado ha desatado una carrera entre los conservadores más ambiciosos de Carolina del Sur, que están deseosos de ascender en la escala política.

Los republicanos acaban de concluir una larga y reñida contienda para elegir a su candidato para suceder a McMaster, quien está a punto de concluir su segundo mandato. El fiscal general del estado, Alan Wilson, se ha hecho con la nominación, imponiéndose a un grupo de candidatos entre los que se encontraban la vicegobernadora Pamela Evette, la diputada Nancy Mace y Ralph Norman, todos ellos con la mirada puesta ahora en el escaño de Graham.

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¿Cómo funcionarán las primarias especiales?

Según la legislación de Carolina del Sur, el plazo de una semana para la presentación de candidaturas a unas elecciones primarias extraordinarias comienza el segundo martes tras el fallecimiento del candidato, es decir, el 21 de julio.

Las elecciones primarias especiales se celebrarían el segundo martes tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas, es decir, el 11 de agosto. Cualquier segunda vuelta que fuera necesaria tendría lugar dos semanas después, es decir, el 25 de agosto.

1 / 15 | En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham. El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. - Jeffrey Collins 1 / 15 En imágenes: la trayectoria política del republicano Lindsey Graham El senador de Estados Unidos Lindsey Graham murió el sábado por la noche tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado publicado en redes sociales. Tenía 71 años. Jeffrey Collins Compartir

A partir de ese momento, el nuevo candidato dispondría de algo más de dos meses para hacer campaña de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Todo esto plantea un problema según la legislación federal, que exige que las papeletas para el personal militar y los residentes en el extranjero se envíen 45 días antes de cualquier elección federal. En el caso de las primarias para las elecciones generales, esa fecha habría sido el 27 de junio. Los responsables de la Comisión Electoral Federal no respondieron de inmediato a un mensaje en el que se les pedía una aclaración sobre el proceso.

¿Quién podría sustituir a Graham?

Graham falleció el sábado por la noche y, según un informe preliminar del forense, sufrió un desgarro en la aorta, lo que se conoce como disección aórtica.

En las horas posteriores al anuncio de la muerte de Graham, en los círculos republicanos de Carolina del Sur ya circulaban rumores sobre posibles sustitutos. Dada la proximidad de las elecciones de noviembre, es probable que quienquiera que nombre McMaster pueda convertirse en uno de los principales candidatos en las primarias extraordinarias, aunque es posible que la elección de McMaster solo sirva como sustituto temporal.

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Evette, que ha trabajado durante casi ocho años junto a McMaster y ha contado con su apoyo en la carrera por la gobernación, es una de las posibles candidatas. Perdió la segunda vuelta del 23 de junio frente a Wilson.

Una persona que conoce la opinión de Evette, pero que no está autorizada a hablar de ello públicamente, afirmó que estaba recibiendo muestras de apoyo de todo el estado y que cree que tendría buenas posibilidades en las primarias especiales.

Es poco probable que se nombre a algún legislador de la Cámara de Representantes para completar el mandato actual de Graham, ya que los republicanos cuentan con una mayoría muy ajustada en la Cámara baja.

El congresista estadounidense Joe Wilson, de quien se rumorea que podría ser su sustituto, afirmó que el domingo le aseguró a Trump que “¡¡¡mi objetivo es permanecer en la Cámara de Representantes para mantener su mayoría de dos votos en beneficio del pueblo estadounidense!!!“.

Sin embargo, eso no significa que los congresistas no vayan a presentarse a las próximas elecciones para un mandato completo. Una persona que conoce la postura de Mace, pero que no está autorizada a hablar de ello públicamente, afirmó que ella estaba barajando la posibilidad de presentarse. Mace no se presenta a la reelección en la Cámara de Representantes.

Pero otro republicano del estado, el congresista Russell Fry, podría ser una posibilidad. Este legislador, que lleva dos mandatos en el cargo, representa a la zona en expansión de los alrededores de Myrtle Beach y ha sido uno de los principales aliados de Trump.

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Un portavoz del empresario Mark Lynch, a quien Graham derrotó en las primarias, no respondió a un mensaje el domingo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que vivía en Carolina del Sur antes de incorporarse al gobierno de Trump, ha recibido llamadas sobre la posibilidad de sustituir a Graham, pero no tiene interés en el cargo y le gusta trabajar para el presidente, según una persona que ha solicitado permanecer en el anonimato para relatar conversaciones privadas.

¿Cómo afecta la muerte de Graham a las elecciones generales?

Ningún demócrata ha conseguido un escaño en el Senado por Carolina del Sur en décadas y, en los últimos años, los republicanos suelen ganar los escaños estatales por un margen de dos dígitos. La última vez que se presentó a las elecciones, en 2020, Graham derrotó a su rival demócrata, Jaime Harrison, por un margen de 10 puntos porcentuales.

Así pues, aunque todo apunta a que Graham iba camino de un quinto mandato, los republicanos están analizando detenidamente la situación.

La pediatra de Charleston Annie Andrews se hizo con la candidatura demócrata el mes pasado y ha recaudado más de 8 millones de dólares para la campaña; a finales de mayo contaba con algo menos de 3 millones de dólares en efectivo, según los documentos presentados ante las autoridades federales. Graham había recaudado 6 millones de dólares y disponía de algo más de 4 millones en efectivo.

En un comunicado emitido el domingo, Andrews hizo un llamamiento a los habitantes de Carolina del Sur para que se unieran a ella “a la hora de dejar a un lado las diferencias partidistas y expresar su gratitud” a Graham por su labor.

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Tras señalar que él y Graham “tuvimos nuestras diferencias políticas”, Harrison escribió en las redes sociales que “siempre valoré que, incluso en nuestras batallas políticas más encarnizadas, pudiéramos seguir compartiendo una conversación, unas risas y un respeto mutuo por Carolina del Sur y las instituciones a las que ambos tuvimos el privilegio de servir”.

¿Qué pasará con la influencia republicana en Carolina del Sur?

Graham deja un gran vacío en el Senado, donde la antigüedad puede determinar la influencia. Ha prestado servicio durante más de dos décadas en la cámara, lo que le ha permitido asumir la presidencia de comisiones y marcar la agenda.

El senador Tim Scott, el senador más joven de Carolina del Sur, ocupa el cargo desde 2012, lo que supone un mandato breve para los estándares del estado. Fritz Hollings ocupó el cargo durante 38 años y Strom Thurmond, durante 47.

Scott, que copresidió la campaña de reelección de Graham, describió a su antiguo colega como “insustituible”.

“Estados Unidos ha perdido a un hombre de Estado, pero yo he perdido a un amigo”, declaró en el programa “This Week” de la ABC.

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