Mujer es víctima de “carjacking” en Bayamón: dos individuos la amenazan y se llevan su auto
La Policía informó que robaron un Toyota Corolla blanco del 2024, con tablilla KMF-098
13 de julio de 2026 - 6:51 AM
13 de julio de 2026 - 6:51 AM
Una mujer fue víctima de un “carjacking” reportado en la noche de ayer, domingo, en Bayamón, informó la Policía.
Según la información preliminar, la querellante informó que se encontraba detenida en la carretera PR-167, en el barrio Nuevo, donde “dos individuos se le acercaron”.
“Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de su vehículo Toyota Corolla, color blanco, año 2024, con tablilla KMF-098”, apuntó el informe policiaco.
“Los sospechosos se marcharon del lugar a bordo de este, sin ocasionarle daños físicos a la víctima”, agregó.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 19 “carjackings” en la región policiaca de Bayamón, dos más que los 17 registrados a la misma fecha en el 2025.
Mientras, a nivel de Puerto Rico, se reporta una reducción de 30 “carjackings”, pues en lo que va del 2026 se han reportado 81, en comparación con 111 para el mismo periodo el año pasado.
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