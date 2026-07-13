Mujer es víctima de “carjacking” en Bayamón: dos individuos la amenazan y se llevan su auto

Una mujer fue víctima de un “carjacking” reportado en la noche de ayer, domingo, en Bayamón, informó la Policía.

Según la información preliminar, la querellante informó que se encontraba detenida en la carretera PR-167, en el barrio Nuevo, donde “dos individuos se le acercaron”.

“Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de su vehículo Toyota Corolla, color blanco, año 2024, con tablilla KMF-098”, apuntó el informe policiaco.

“Los sospechosos se marcharon del lugar a bordo de este, sin ocasionarle daños físicos a la víctima”, agregó.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 19 “carjackings” en la región policiaca de Bayamón, dos más que los 17 registrados a la misma fecha en el 2025.