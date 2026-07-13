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Mujer es víctima de “carjacking” en Bayamón: dos individuos la amenazan y se llevan su auto

La Policía informó que robaron un Toyota Corolla blanco del 2024, con tablilla KMF-098

13 de julio de 2026 - 6:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Uniformada también recibió dos querellas de vehículos hurtados en Carolina. (GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 19 "carjackings" en la región policiaca de Bayamón, dos más que los 17 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un “carjacking” reportado en la noche de ayer, domingo, en Bayamón, informó la Policía.

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Según la información preliminar, la querellante informó que se encontraba detenida en la carretera PR-167, en el barrio Nuevo, donde “dos individuos se le acercaron”.

“Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de su vehículo Toyota Corolla, color blanco, año 2024, con tablilla KMF-098”, apuntó el informe policiaco.

“Los sospechosos se marcharon del lugar a bordo de este, sin ocasionarle daños físicos a la víctima”, agregó.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 19 “carjackings” en la región policiaca de Bayamón, dos más que los 17 registrados a la misma fecha en el 2025.

Mientras, a nivel de Puerto Rico, se reporta una reducción de 30 “carjackings”, pues en lo que va del 2026 se han reportado 81, en comparación con 111 para el mismo periodo el año pasado.

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CarjackingCarjackingsBayamónPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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