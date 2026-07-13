Lo que debes saber sobre el incendio en un bar de Bangkok en el que murieron 27 personas

Seúl, Corea del Sur - Las autoridades tailandesas están investigando un incendio en un bar de Bangkok en el que han fallecido al menos 27 personas y han resultado heridas decenas más, el último de una larga serie de incendios catastróficos en bares, discotecas y otros locales de ocio nocturno de todo el mundo.

Los expertos afirman que el elevado número de víctimas mortales podría deberse a factores comunes a otros incendios ocurridos en el pasado en locales de ocio, entre ellos unas medidas de seguridad insuficientes. El incendio, que se declaró poco antes de la medianoche del domingo, al parecer se propagó rápidamente por un techo revestido con materiales decorativos inflamables antes de llegar a la entrada principal. Los medios de comunicación locales sugieren que la aglomeración de personas, las vías de evacuación obstruidas y el pánico podrían haber dificultado la evacuación.

Esto es lo que hay que saber sobre el incendio:

Los investigadores se centran en cómo se propagó el incendio

Los vídeos compartidos en Internet por los testigos muestran cómo las llamas envuelven el bar musical Na Ladprao mientras un espeso humo negro sale a borbotones por la entrada principal y la gente se apresura a huir. Las fotos y los vídeos tomados el lunes en el lugar de los hechos mostraban a los investigadores tailandeses examinando el edificio calcinado, donde los daños más graves parecían concentrarse en la parte superior. Grandes secciones del techo estaban destruidas, ennegrecidas y carbonizadas, mientras que el suelo y las mesas de abajo, algunas de las cuales aún tenían botellas de cerveza encima, estaban cubiertos de cenizas y escombros.

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El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, afirmó que un músico que actuaba en el bar le dijo que había visto salir humo de un disyuntor situado cerca del escenario antes de que se produjera el corte de luz. A continuación, se oyó una explosión y el humo denso invadió rápidamente el bar.

Las autoridades tailandesas indicaron que los investigadores examinarían los materiales del techo y comprobarían si alguna de las salidas de emergencia estaba obstruida, lo que podría haber dificultado la evacuación. Una imagen de Google de febrero muestra lo que parecen ser plantas de plástico en el techo, sobre el escenario.

Lee Young Ju, profesor de seguridad contra incendios de la Universidad de Kyungil, en Corea del Sur, afirmó que el incendio podría haber sido provocado por un fallo eléctrico, posiblemente relacionado con equipos de audio o iluminación o con un cableado defectuoso, lo que habría provocado un incendio que se propagó rápidamente por el techo.

Además de investigar si se utilizaron materiales inflamables en el interior y cómo se instaló el cableado eléctrico en el techo, la policía también está investigando si había tanques de gas almacenadas en la cocina y si estas contribuyeron al incendio, según ha declarado el jefe de la Policía Real de Tailandia, Kittharath Punpetch.

Huang Xinyan, profesor de la Universidad Politécnica de Hong Kong, afirmó que las imágenes del lugar del incendio sugieren que el bar contenía materiales de espuma inflamables, carecía de un sistema de rociadores y tenía salidas pequeñas que podrían haber dificultado la evacuación. Añadió que es posible que los elementos decorativos de plástico del techo se combinaran con materiales de espuma insonorizantes inflamables, lo que podría haber favorecido la rápida propagación del fuego.

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Aunque es posible que el bar no cumpliera con las normas de seguridad, Lee señaló que no está claro si los rociadores habrían frenado el incendio en caso de que este se hubiera extendido por el techo, ya que no están diseñados para extinguir incendios que arden en las partes superiores.

Por qué los incendios en locales de ocio suelen ser mortales

Este incendio es el último de una serie de incendios mortales ocurridos en locales de ocio de todo el mundo, un tipo de catástrofe recurrente que ha causado la muerte de cientos de personas a lo largo de los años. En las primeras horas del día de Año Nuevo, un incendio arrasó un bar en la localidad suiza de Crans-Montana, en la estación de esquí, causando la muerte de unas 40 personas y dejando más de 100 heridos. En 2013, un incendio en la discoteca Kiss de Santa María, en el sur de Brasil, se cobró la vida de más de 200 personas.

1 / 11 | Trágica despedida de año: decenas de personas mueren en un incendio en bar de Suiza. Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo. - The Associated Press 1 / 11 Trágica despedida de año: decenas de personas mueren en un incendio en bar de Suiza Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo. The Associated Press Compartir

Huang afirmó que el incendio de Bangkok podría parecerse al de Suiza, y señaló que este tipo de locales suelen contar con grandes cantidades de materiales insonorizantes inflamables y estar abarrotados, lo que contribuye al elevado número de víctimas.

Lee señaló que el elevado número de víctimas mortales en los incendios que se producen en locales de ocio suele deberse a la gran concentración de personas en espacios relativamente reducidos, lo que dificulta una evacuación rápida. Estos locales suelen carecer de salidas suficientes, y la mayoría de los clientes solo conocen la entrada principal por la que han accedido, mientras que la música alta y el alcohol pueden hacer que estén menos atentos y tarden más en reaccionar cuando se produce una emergencia, añadió.

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Jiang Liming, otro profesor de la Universidad Politécnica de Hong Kong, señaló que los bares no suelen tener grandes ventanales y que, en caso de incendio, las salidas pueden quedar bloqueadas por personas presas del pánico.

“Si se produjera un incendio que se propagara rápidamente, podría haber un gran número de víctimas debido a la elevada densidad de población y a la rápida acumulación de humo”, afirmó Jiang.

Kong Ha-song, profesor de prevención de desastres de la Universidad Woosuk de Corea del Sur, afirmó que el número de víctimas mortales en los incendios de bares y discotecas suele aumentar porque estos locales pueden parecerse a un “laberinto”, con cajas de cerveza, mesas y otros obstáculos que bloquean los pasillos y las vías de evacuación, mientras que las salidas de emergencia a veces se mantienen cerradas con llave para evitar entradas no autorizadas o robos.

Kittharath, el jefe de la policía tailandesa, afirmó que el bar, de una sola planta, contaba con cuatro salidas, pero que la policía estaba investigando si las dos salidas traseras estaban bloqueadas o eran inaccesibles. Una de las salidas, situada cerca de los aseos —donde se halló a la mayoría de las víctimas—, tenía una mesa que bloqueaba el paso, mientras que otra, cerca de la cocina, presentaba un letrero de salida dañado y una puerta corredera a la que le faltaba el tirador.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.