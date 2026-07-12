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Tragedia en Bangkok: enorme incendio en un bar deja 27 muertos

Las autoridades investigan las causas del siniestro

12 de julio de 2026 - 5:29 PM

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Los cadáveres de las víctimas del incendio yacen alineados en el local. (Sakchai Lalit)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un enorme incendio arrasó un pub de Bangkok en la madrugada del lunes, causando la muerte de al menos 27 personas antes de que los bomberos lograran controlar las llamas, según informaron las autoridades.

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Las imágenes difundidas en Internet por los equipos de primera intervención muestran un enorme incendio que arrasa el local y columnas de humo saliendo por la puerta principal del pub Na Ladprao, situado en la zona norte de la capital tailandesa. Se ve a la gente intentando huir mientras un espeso humo negro se eleva hacia el cielo. Los equipos de rescate indicaron que el incendio se notificó alrededor de la medianoche.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, declaró a los periodistas presentes en el lugar que habían fallecido 27 personas y que varios de los heridos habían sido trasladados al hospital. Afirmó que se está investigando la causa del incendio.

Anutin contó que un músico que estaba actuando en el pub le dijo que vio salir humo de un disyuntor cerca del escenario antes de que se fuera la luz; a continuación, se oyó una explosión y un humo espeso llenó rápidamente el local.

Muchas de las víctimas fueron halladas en los aseos, en la parte trasera del pub, añadió Anutin.

Los bomberos tardaron aproximadamente media hora en controlar el incendio. Las fotos de los daños muestran mesas y sillas carbonizadas, así como el interior del pub, que ha quedado dañado.

Tailandia ya ha sufrido tragedias similares en el pasado. En 2022, 14 personas perdieron la vida en un incendio ocurrido en un local de música situado en la zona oriental del país.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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