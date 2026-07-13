Estados Unidos e Irán libran nuevos combates por el estrecho de Ormuz

Dubái - Tanto Estados Unidos como Irán afirmaron el lunes que controlaban el estrecho de Ormuz tras un fin de semana de ataques que se extendieron por Oriente Medio, lo que amenazaba aún más cualquier esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra.

Las ofensivas, desencadenadas por el ataque de Irán el domingo contra un buque portacontenedores en el estrecho frente a la costa de Omán, volvieron a subrayar que la vía navegable por la que en otro tiempo pasaba una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural comercializados en el mundo seguía siendo el asunto clave en las negociaciones. El transporte marítimo por la estrecha boca del golfo Pérsico se ha visto interrumpido desde el inicio de la guerra, ya que Irán ha mantenido un control asfixiante sobre la zona atacando buques comerciales e intimidando a las compañías navieras.

Irán y Estados Unidos están cerca del punto medio del periodo de 60 días de un acuerdo provisional que se suponía debía preparar conversaciones para un fin permanente de la guerra. En cambio, la situación se ha deteriorado con una serie de ataques sobre el estrecho y su gestión futura, lo que preocupa a mandatarios de otros países ante la posibilidad de que la guerra con Irán se reanude de lleno.

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“Un retorno a las hostilidades a gran escala tendrá consecuencias catastróficas”, advirtió en un comunicado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Estados Unidos dice que atacó decenas de objetivos en Irán

El Comando Central del ejército de Estados Unidos señaló que sus fuerzas atacaron decenas de emplazamientos en los bombardeos del lunes, incluidos sistemas de defensa aérea, sitios de radar, equipos de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones.

“El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial”, afirmó el Comando Central. “Irán no lo controla”.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, también pidió que el estrecho esté abierto como lo estaba antes de la guerra.

“El estrecho de Ormuz tiene que abrirse, la libertad de navegación tiene que ser respetada”, dijo.

La Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar de Irán y centro de poder clave en la teocracia del país que controla su arsenal de misiles balísticos, rechazó tajantemente la declaración de Estados Unidos.

“El estrecho de Ormuz es nuestro territorio, y no permitiremos que un ejército canalla y asesino de niños del otro lado del mundo continúe su interferencia ilegal en él”, sostuvo la Guardia Revolucionaria iraní.

Las sirenas de alerta por misiles sonaron tres veces el lunes en Baréin, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, y Kuwait dijo que estaba interceptando fuego hostil. De momento no había reportes de daños en ninguno de los dos países.

En Jordania, el ejército del reino dijo que derribó cuatro misiles iraníes en un incidente que “resultó en cero bajas o daños materiales”. Jordania también alberga fuerzas militares y aeronaves de Estados Unidos.

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En Irán, las autoridades reportaron ataques en las provincias de Hormozgán , Juzestán y Markazí y al menos dos personas murieron, según la agencia estatal de noticias IRNA. Medios iraníes semioficiales también reportaron ataques en la provincia de Sistán y Baluchistán.

Mientras tanto, el lunes una base perteneciente al brazo armado del Partido por la Libertad del Kurdistán, un grupo opositor kurdo iraní con sede en la región semiautónoma del Kurdistán septentrional de Irak, fue atacada con drones. Rebaz Sharifi, comandante del Cuerpo de Milicia del Kurdistán, dijo que los ataques tuvieron como objetivo la base Chamshar del grupo, sin dar detalles sobre bajas o daños. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad.

Los combates se centran en el estatus del estrecho

El ejército de Estados Unidos indicó a primera hora del domingo que atacó cerca de 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros emplazamientos, un conjunto de ataques mucho más intenso que en dos rondas previas de bombardeos en la última semana.

“Los bombardeamos hasta el cansancio anoche”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al programa “Meet the Press”, de la cadena NBC.

Irán tomó represalias atacando naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, e insistió en que solo ellos deben controlar el estrecho y potencialmente cobrar a los buques por transitar por él.

Los ataques del domingo se extendieron a Baréin, Kuwait, Catar, Jordania e incluso Omán, el otro país con aguas territoriales en el estrecho aparte de Irán. Omán, que desde hace tiempo ha sido un interlocutor entre Teherán y Occidente, convocó a un diplomático iraní para condenar el ataque.

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Irán describió el estrecho como cerrado, pero el ejército de Estados Unidos y Trump afirmaron que el estrecho permanece abierto.

Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos El derribo ocurre durante el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, el control asfixiante de Irán sobre el estrecho ha disminuido a medida que el ejército de Estados Unidos brindó apoyo a los buques que se desplazaban por una ruta meridional pegada a la costa de Omán. Esa nueva ruta ha enfurecido a Irán, que lanzó ataques repetidos contra barcos que la utilizaban.

El control de Irán sobre el estrecho provocó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído con fuerza desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto. Pero las cifras de tráfico a través del estrecho por la ruta de Omán cayeron durante el fin de semana “a niveles mínimos, lo que indica que los operadores siguen priorizando la seguridad percibida sobre opciones de tránsito más directas”, dijo el sitio web de seguimiento de buques MarineTraffic.com.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, culpó a Washington del caos que se apodera de Oriente Medio.

“Considerando las catorce cláusulas del memorando de entendimiento, los estadounidenses han, en este breve periodo, de una forma u otra, masacrado sus diversos componentes”, dijo Baghaei a periodistas el lunes.

Baghaei también dijo que Irán no aceptaría visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica a sitios nucleares iraníes bombardeados en 2025 por Estados Unidos, donde se cree que aún se encuentra la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán.

Los ataques llegan tras contactos diplomáticos sobre el estrecho

Trump sugirió la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra estaba “terminado”. Pero los mediadores, incluidos Pakistán, Catar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra.

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Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir esas conversaciones, dijo que los esfuerzos para apuntalar el alto el fuego continuaban el domingo. Pakistán informó que su ministro de Relaciones Exteriores habló por teléfono con el principal diplomático de Irán e instó a una “desescalada” por ambas partes.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra, prometió el sábado, en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarán su muerte.

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