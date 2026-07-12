“Irán tomó una mala decisión”: Estados Unidos lanza nuevos ataques por el impacto contra un barco en el estrecho de Ormuz

Dubái - Estados Unidos bombardeó Irán a primera hora del domingo después de que fuerzas iraníes lanzaron proyectiles contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, que se incendió y fue abandonada por la tripulación. Teherán respondió con ataques a varias naciones del golfo Pérsico, incluidas Baréin, Kuwait, Catar y Omán.

El estallido de violencia planteó nuevas preguntas sobre los esfuerzos para encontrar un fin permanente a la guerra iniciada el 28 de febrero. El estrecho, una ruta clave de tránsito para el petróleo y el gas natural, se ha convertido en el principal punto de fricción en cualquier negociación, y los combates repetidos durante la última semana han dejado las negociaciones al borde del colapso.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que alcanzó unos 140 objetivos en los ataques, muchos más que en las dos últimas rondas, y que atacó sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares. Dijo que los ataques debilitarían la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo civil.

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“Irán tomó una mala decisión. Ahora lo pagan”, escribió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en internet.

Estados Unidos lanzó tres rondas de ataques aéreos contra Irán en la última semana por ataques iraníes contra barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz a través de una ruta que buscaba evitar las aguas territoriales de la República Islámica. A su vez, Teherán tomó represalias atacando a naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, mientras insistía en que solo su país debe controlar el estrecho y potencialmente cobrar a las embarcaciones por atraversarlo.

“La era de los acuerdos unilaterales se acabó”, escribió el domingo Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán y uno de los principales negociadores. “Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta”.

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Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial pasaba por el estrecho. El control de Irán sobre la vía durante el conflicto ha desatado una crisis energética en todo el mundo, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto.

Ataques contra Baréin, Kuwait, Catar y Omán

Sonaron alertas de misiles en varias naciones árabes del golfo Pérsico a primera hora del domingo.

El ejército de Catar informó en un comunicado que logró interceptar fuego iraní entrante, mientras se oían explosiones en el cercano Emiratos Árabes Unidos. Tres personas, incluido un niño, resultaron heridas por metralla producida al interceptar ataques iraníes, dijo el Ministerio del Interior de Catar, sin dar más detalles sobre su estado.

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Mientras tanto, también sonaron alertas de misiles por tercera ocasión el domingo en Baréin, un reino insular en el golfo Pérsico que alberga a la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos. El ejército de Kuwait dijo que estaba interceptando fuego entrante.

La agencia estatal de noticias de Omán dijo que drones alcanzaron sitios en el noreste del país, en el área que se asienta sobre el estrecho de Ormuz. Irán había afirmado antes que había atacado Omán. El ataque se produjo después de que los dos países mantuvieran conversaciones el sábado.

También sonaron sirenas en Emiratos Árabes Unidos, pero el gobierno dijo que los misiles no cruzaron a territorio emiratí. Hasta ahora, Emiratos Árabes Unidos no había sido objetivo de la nueva ronda de ataques de Irán. El más reciente ataque contra Emiratos, donde se encuentran de Abu Dabi y Dubái, ocurrió en mayo, cuando un dron provocó un incendio junto a la única planta de energía nuclear del país.

Irán también dijo haber atacado otros lugares, afirmaciones que no fueron confirmadas de inmediato.

Un buque portacontenedores con bandera de Chipre fue alcanzado por Irán en el estrecho de Ormuz y sufrió “daños significativos en la sala de máquinas”, mientras que un tripulante civil fue reportado como desaparecido, informó el Comando Central de Estados Unidos a primera hora del domingo. Toda la tripulación, incluido el miembro desaparecido, eran ciudadanos indios, según el Ministerio indio de Exteriores.

India condenó el ataque y dijo que estaba trabajando con Omán en una operación de búsqueda y rescate. Pidió una navegación “libre y sin impedimentos” a través del estrecho.

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El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un organismo supervisado por el ejército británico, informó que el buque navegaba por una ruta cercana a la línea costera de Omán. Esa es la forma en que los barcos han entrado y salido del golfo Pérsico, evitando las aguas territoriales iraníes.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que varias embarcaciones “hicieron caso omiso de nuestras advertencias e instrucciones para corregir su rumbo y avanzar por la ruta aprobada”. Una de ellas “fue alcanzada por un disparo de advertencia y obligada a detenerse”.

Irán aseguró que el estrecho permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y señaló que consideraría atacar “bases enemigas adicionales en la región” si era objeto de más ataques.

La prensa estatal iraní informó sobre ataques de Estados Unidos en amplias franjas de todo el país, incluido el sur de Irán en la provincia más cercana al estrecho de Ormuz, y sitios militares en una provincia cerca de Teherán.

Ataques seguidos de más conversaciones diplomáticas sobre el estrecho

La más reciente oleada de violencia se produjo después de que los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Omán se reunieron el sábado para discutir sobre el estrecho. El estrecho se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán, pero es considerado desde hace tiempo como una vía fluvial internacional.

Omán dijo que ambas naciones acordaron seguir hablando sobre el estrecho de Ormuz “en niveles técnicos y políticos”. Irán, sin embargo, no emitió una declaración sobre si estrecho está abierto para todos, como lo pretende el gobierno de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la semana pasada que un acuerdo provisional en la guerra con Irán habían “terminado”. Pero mediadores, incluidos Pakistán, Catar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

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El nuevo líder supremo de Irán, quien no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra, también prometió en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarían su muerte, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto el 28 de febrero.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Esa venganza “es la voluntad de nuestra nación y ciertamente debe llevarse a cabo”, dijo el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

EEUU cuestiona quién está al mando en Irán

Funcionarios de Estados Unidos, que hablaron el viernes bajo condición de anonimato sobre la situación actual con Irán, dijeron que la reanudación de los ataques incluso antes de la ronda más reciente era el resultado de lo que describieron como una facción rebelde de iraníes de línea dura que intentaban sabotear el alto el fuego.

Irán ha insistido en que su teocracia está unificada bajo el nuevo líder supremo.

Los ataques en Irán en dos rondas de ataques la semana pasada mataron al menos a 17 personas e hirieron a otras 115, dijo el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpour.

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