Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de julio de 2026
84°Bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Irán tomó una mala decisión”: Estados Unidos lanza nuevos ataques por el impacto contra un barco en el estrecho de Ormuz

Mientras, Teherán responde con ataques contra países árabes del golfo Pérsico

12 de julio de 2026 - 7:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un manifestante progubernamental ondea la bandera iraní durante una marcha en memoria del difunto líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubái - Estados Unidos bombardeó Irán a primera hora del domingo después de que fuerzas iraníes lanzaron proyectiles contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, que se incendió y fue abandonada por la tripulación. Teherán respondió con ataques a varias naciones del golfo Pérsico, incluidas Baréin, Kuwait, Catar y Omán.

RELACIONADAS

El estallido de violencia planteó nuevas preguntas sobre los esfuerzos para encontrar un fin permanente a la guerra iniciada el 28 de febrero. El estrecho, una ruta clave de tránsito para el petróleo y el gas natural, se ha convertido en el principal punto de fricción en cualquier negociación, y los combates repetidos durante la última semana han dejado las negociaciones al borde del colapso.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que alcanzó unos 140 objetivos en los ataques, muchos más que en las dos últimas rondas, y que atacó sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares. Dijo que los ataques debilitarían la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo civil.

“Irán tomó una mala decisión. Ahora lo pagan”, escribió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en internet.

Estados Unidos lanzó tres rondas de ataques aéreos contra Irán en la última semana por ataques iraníes contra barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz a través de una ruta que buscaba evitar las aguas territoriales de la República Islámica. A su vez, Teherán tomó represalias atacando a naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, mientras insistía en que solo su país debe controlar el estrecho y potencialmente cobrar a las embarcaciones por atraversarlo.

“La era de los acuerdos unilaterales se acabó”, escribió el domingo Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán y uno de los principales negociadores. “Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta”.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial pasaba por el estrecho. El control de Irán sobre la vía durante el conflicto ha desatado una crisis energética en todo el mundo, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto.

Ataques contra Baréin, Kuwait, Catar y Omán

Sonaron alertas de misiles en varias naciones árabes del golfo Pérsico a primera hora del domingo.

El ejército de Catar informó en un comunicado que logró interceptar fuego iraní entrante, mientras se oían explosiones en el cercano Emiratos Árabes Unidos. Tres personas, incluido un niño, resultaron heridas por metralla producida al interceptar ataques iraníes, dijo el Ministerio del Interior de Catar, sin dar más detalles sobre su estado.

Mientras tanto, también sonaron alertas de misiles por tercera ocasión el domingo en Baréin, un reino insular en el golfo Pérsico que alberga a la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos. El ejército de Kuwait dijo que estaba interceptando fuego entrante.

La agencia estatal de noticias de Omán dijo que drones alcanzaron sitios en el noreste del país, en el área que se asienta sobre el estrecho de Ormuz. Irán había afirmado antes que había atacado Omán. El ataque se produjo después de que los dos países mantuvieran conversaciones el sábado.

También sonaron sirenas en Emiratos Árabes Unidos, pero el gobierno dijo que los misiles no cruzaron a territorio emiratí. Hasta ahora, Emiratos Árabes Unidos no había sido objetivo de la nueva ronda de ataques de Irán. El más reciente ataque contra Emiratos, donde se encuentran de Abu Dabi y Dubái, ocurrió en mayo, cuando un dron provocó un incendio junto a la única planta de energía nuclear del país.

Irán también dijo haber atacado otros lugares, afirmaciones que no fueron confirmadas de inmediato.

Un buque portacontenedores con bandera de Chipre fue alcanzado por Irán en el estrecho de Ormuz y sufrió “daños significativos en la sala de máquinas”, mientras que un tripulante civil fue reportado como desaparecido, informó el Comando Central de Estados Unidos a primera hora del domingo. Toda la tripulación, incluido el miembro desaparecido, eran ciudadanos indios, según el Ministerio indio de Exteriores.

India condenó el ataque y dijo que estaba trabajando con Omán en una operación de búsqueda y rescate. Pidió una navegación “libre y sin impedimentos” a través del estrecho.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un organismo supervisado por el ejército británico, informó que el buque navegaba por una ruta cercana a la línea costera de Omán. Esa es la forma en que los barcos han entrado y salido del golfo Pérsico, evitando las aguas territoriales iraníes.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que varias embarcaciones “hicieron caso omiso de nuestras advertencias e instrucciones para corregir su rumbo y avanzar por la ruta aprobada”. Una de ellas “fue alcanzada por un disparo de advertencia y obligada a detenerse”.

Irán aseguró que el estrecho permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y señaló que consideraría atacar “bases enemigas adicionales en la región” si era objeto de más ataques.

La prensa estatal iraní informó sobre ataques de Estados Unidos en amplias franjas de todo el país, incluido el sur de Irán en la provincia más cercana al estrecho de Ormuz, y sitios militares en una provincia cerca de Teherán.

Ataques seguidos de más conversaciones diplomáticas sobre el estrecho

La más reciente oleada de violencia se produjo después de que los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Omán se reunieron el sábado para discutir sobre el estrecho. El estrecho se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán, pero es considerado desde hace tiempo como una vía fluvial internacional.

Omán dijo que ambas naciones acordaron seguir hablando sobre el estrecho de Ormuz “en niveles técnicos y políticos”. Irán, sin embargo, no emitió una declaración sobre si estrecho está abierto para todos, como lo pretende el gobierno de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la semana pasada que un acuerdo provisional en la guerra con Irán habían “terminado”. Pero mediadores, incluidos Pakistán, Catar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

El nuevo líder supremo de Irán, quien no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra, también prometió en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarían su muerte, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto el 28 de febrero.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

Esa venganza “es la voluntad de nuestra nación y ciertamente debe llevarse a cabo”, dijo el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

EEUU cuestiona quién está al mando en Irán

Funcionarios de Estados Unidos, que hablaron el viernes bajo condición de anonimato sobre la situación actual con Irán, dijeron que la reanudación de los ataques incluso antes de la ronda más reciente era el resultado de lo que describieron como una facción rebelde de iraníes de línea dura que intentaban sabotear el alto el fuego.

Irán ha insistido en que su teocracia está unificada bajo el nuevo líder supremo.

Los ataques en Irán en dos rondas de ataques la semana pasada mataron al menos a 17 personas e hirieron a otras 115, dijo el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpour.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
IránEstados UnidosIsraelKuwaitCatarGuerrasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: