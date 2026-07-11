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“1,000 misiles listos y cargados”: Donald Trump lanza nueva amenaza contra Irán tras llamados a matarlo

El presidente estadounidense hizo los comentarios en su red Truth Social

11 de julio de 2026 - 7:52 AM

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En esta fotografía difundida por la oficina del líder supremo de Irán, los dolientes corean consignas y alzan los puños durante la ceremonia fúnebre del ayatolá Alí Jamenei, el difunto líder supremo. (Oficina del líder supremo de Irán vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Irán el sábado después de que en el funeral del ayatolá Alí Jamenei se escucharan exhortaciones abiertas a matarlo, lo que subraya aún más las tensiones que atenazan a Oriente Medio mientras un acuerdo provisional para poner fin a la guerra se tambalea bajo el fuego cruzado en la región.

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Trump hizo los comentarios en su red Truth Social después de que altos funcionarios de Estados Unidos exigieron que Irán emita una declaración pública en la que diga que el estrecho de Ormuz está abierto y que los barcos que crucen el vital corredor ya no serán atacados.

Hasta ahora Teherán no lo ha hecho y, en cambio, insiste en que la ruta permanezca bajo su control y que se le permita cobrar a los buques que transiten por ella, trastocando décadas de precedentes que consideran el estrecho una vía marítima internacional.

A lo largo de varios días Estados Unidos efectuó ataques aéreos contra blancos en Irán, y en represalia el gobierno iraní atacó a varios países de Oriente Medio. Esas ofensivas se desencadenaron después de que Teherán atacara tres navíos en el estrecho hace unos días.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

Trump efectúa una amenaza en línea contra Irán

El mandatario estadounidense escribió en su sitio web: “1,000 misiles están listos y cargados y apuntan a la República Islámica de Irán, y miles más les seguirán de inmediato, si el gobierno iraní cumple su amenaza”.

El presidente dijo que su mensaje era una respuesta a las amenazas “de asesinarlo, o intentar asesinarlo”. Durante el funeral de Jamenei, los dolientes sostuvieron repetidamente carteles o pancartas que pedían matar a Trump, al igual que al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Al comenzar la guerra de Irán el 28 de febrero se efectuó un ataque aéreo en el que murió Jamenei, de 86 años. Irán sepultó al líder supremo hasta esta semana, en una ceremonia fúnebre de varios días en la que su cuerpo fue llevado a ciudades de Irán y de Irak.

Trump añadió que las fuerzas armadas de Estados Unidos “diezmarán y destruirán por completo todas las zonas de Irán - ¡Alabado sea Alá!”.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

Durante la guerra y su inestable alto el fuego, Trump ha invocado el nombre de Dios en árabe, y también ha amenazado con destruir la civilización iraní. En el pasado, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas —un grupo activista a nivel nacional— ha criticado las “burlas delirantes hacia el islam” por parte de Trump.

Trump hace sus comentarios mientras el estrecho de Ormuz sigue siendo un importante punto de discordia

Los funcionarios de Estados Unidos, que hablaron a condición de guardar el anonimato para describirles a los periodistas el estado de la situación con Irán, dijeron que la reanudación de los ataques esta semana ocurrió después de lo que dijeron era una facción rebelde de iraníes intransigentes que trataron de sabotear el alto el fuego entre Teherán y Washington.

Sin embargo, Irán ha insistido en que su teocracia está unificada después de la guerra bajo el nuevo líder supremo del país, el ayatolá Moytabá Jamenei.

Los funcionarios de Estados Unidos indicaron el viernes que Trump les está dando a los negociadores estadounidenses un tiempo limitado para llegar a un acuerdo con Irán, pero, en un indicio de los retos que se avecinan, subrayaron que el presidente cuenta con una amplia gama de opciones si las conversaciones se vienen abajo.

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Sin embargo, momentos antes de que los funcionarios estadounidenses hablaran, el diplomático de Teherán ante Naciones Unidas dijo a los periodistas que cualquier actividad en el estrecho de Ormuz —incluida su apertura o las operaciones de desminado— “recae exclusivamente en Irán”.

Por separado, mediadores qataríes viajaron a Irán para reunirse con funcionarios el viernes, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei.

Teherán ha dicho que el estrecho debe estar ahora bajo su control exclusivo y que los buques que pasen por allí deberían comenzar a pagarle tarifas, aunque durante décadas el mundo lo ha considerado una vía marítima internacional. Aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho antes de que comenzara la guerra.

El control de Irán sobre el estrecho durante el conflicto condujo a una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde el pico de 120 dólares por barril que registraron durante la guerra.

Persiste la tensión en Oriente Medio tras los ataques

Después de que Estados Unidos concluyó sus ataques más recientes el jueves, presuntamente Irán fue blanco de más ataques, lo que genera interrogantes sobre quién más podría estar atacando a la República Islámica. Israel no se atribuyó la autoría, lo que significa que los estados árabes del golfo Pérsico podrían haberlos lanzado, probablemente como un medio para disuadir a Teherán de atacarlos de nuevo. El gobierno iraní tomó represalias el jueves por los ataques de Estados Unidos, atacando a Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar.

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Los ataques en Irán durante dos días dejaron al menos 17 muertos y 115 heridos, dijo el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpour.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Omán el sábado para reunirse con su homólogo. Por su parte, el canciller turco, Hakan Fidan, dijo a la emisora estatal TRT de su país que creía que “se puede alcanzar una solución” este fin de semana entre Irán y Omán, cuyas costas se encuentran a lados opuestos de la estrecha vía marítima.

Sin embargo, Araghchi acusó el sábado a Estados Unidos de violar el acuerdo provisional al poner fin a las exenciones que le permitían a Irán vender petróleo crudo en el mercado abierto en dólares estadounidenses. Washington hizo eso en respuesta a los ataques contra barcos en el estrecho.

“Un baño de realidad: sólo puede haber acatamiento mutuo”, escribió Araghchi en la red social X.

Estados Unidos continúa instando a los marinos a viajar por una ruta meridional a través de las aguas territoriales de Omán para evitar las aguas iraníes y las órdenes emitidas por su Guardia Revolucionaria. Eso ha enfurecido a Teherán y ha provocado los ataques en el estrecho.

Estados Unidos insiste en que el acuerdo nuclear requerirá que Irán entregue su uranio enriquecido

Los funcionarios estadounidenses también dijeron a los periodistas que cualquier acuerdo sobre el programa nuclear de Irán requeriría que Teherán entregue su reserva de uranio altamente enriquecido, algo que Irán ha rechazado repetidamente.

Si Washington no llega a un acuerdo con el gobierno iraní para que entregue su material nuclear, tiene opciones militares para garantizar que permanezca enterrado para siempre, dijeron los funcionarios. No dieron detalles sobre esas opciones.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.Mientras se acerca un posible acuerdo con Estados Unidos, un grupo de personas en Irán participó de una ceremonia en honor a los soldados caídos en la guerra. En Estados Unidos y en Israel también realizan actos de recordación a los soldados caídos.
1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi

Se cree que el uranio, enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico, está en sitios nucleares que Estados Unidos bombardeó en 2025. Desde hace tiempo Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, a pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica dice que la República Islámica es el único país del mundo que enriquece uranio a un nivel tan alto sin tener un programa de armamento atómico.

Los funcionarios también insistieron en que nunca llegarían a un acuerdo nuclear con Irán si primero no detiene sus ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz.

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