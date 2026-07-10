Misteriosos ataques contra Irán tras los de Estados Unidos levantan dudas: ¿quién los lanzó?

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos — Una serie de misteriosos ataques aéreos, cuya autoría no ha sido reivindicada, que han afectado a Irán después de que Estados Unidos anunciara que había concluido sus ataques, han vuelto a suscitar dudas sobre quién más podría estar atacando a la República Islámica.

Los ataques del jueves, justo cuando Irán se disponía a dar sepultura al difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, afectaron a diversas zonas del sur de Irán. La teocracia del país no ha culpado directamente a nadie de los ataques, aunque un diputado lanzó una advertencia a los Emiratos Árabes Unidos por supuestamente prestar apoyo a Estados Unidos en su campaña contra Irán.

Los Estados árabes del Golfo, que han sido blanco de Irán en repetidas ocasiones desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, no respondieron de inmediato el viernes a las solicitudes de comentarios sobre los ataques. Estos se producen en un momento en el que tanto ellos como Estados Unidos insisten en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y libre para el tránsito de buques. Irán insiste en que el estrecho, por el que pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural, debe quedar ahora bajo su control exclusivo y que los buques deben empezar a pagar tasas a Teherán, a pesar de que el mundo lo ha considerado durante décadas una vía navegable internacional.

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1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

El control que Irán ejerció sobre el estrecho durante el conflicto provocó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído drásticamente desde los máximos alcanzados durante la guerra, de 120 dólares por barril.

Israel, que participó en la guerra de Irán, tampoco ha reivindicado ningún ataque reciente contra Irán.

Los ataques, cuya autoría no ha sido reivindicada, se produjeron después de que EE. UU. pusiera fin a sus ataques

El Mando Central del Ejército de EE. UU. anunció el jueves, alrededor de las 6:30 de la mañana, hora local de Irán, que había concluido una ronda de ataques en la que se habían alcanzado unos 90 objetivos. Poco después, los medios de comunicación iraníes y los medios estatales informaron de una serie de ataques aéreos y explosiones dirigidos contra las provincias de Bushehr y Sistán y Baluchistán, las ciudades de Ahvaz y Chabahar y otras zonas del país.

El Mando Central no respondió a una solicitud de comentarios sobre los nuevos ataques.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Irán respondió a los ataques del jueves lanzando una oleada más amplia de ataques en todo Oriente Medio, dirigidos contra Baréin, Jordania, Kuwait y Catar. Las sirenas de alerta de misiles sonaron en los cuatro países, lo que llevó a la población a buscar refugio. Según las informaciones, una persona resultó herida en Kuwait mientras los sistemas de defensa aérea respondían al fuego enemigo en toda la región.

El líder de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, viajó a Kuwait inmediatamente después del ataque iraní para reunirse con el emir gobernante de este pequeño país rico en petróleo. Los países árabes del Golfo también mantuvieron conversaciones telefónicas con el ministro de Asuntos Exteriores de Catar, quien, junto con Pakistán, ha participado activamente en la mediación de las negociaciones entre Irán y EE. UU. sobre el acuerdo provisional actualmente en vigor para evitar el retorno a una guerra abierta.

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Según fuentes oficiales, durante la guerra de Irán, tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos lanzaron ataques aéreos contra Irán, después de que Teherán atacara instalaciones energéticas en sus países.

Israel, que bajo el mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu ha llevado a cabo una intensa campaña contra Irán, no ha atacado a la República Islámica desde junio. Además, Israel suele reivindicar de inmediato sus ataques contra Irán.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Gobierno de Israel ha informado de que Netanyahu habló con Trump el jueves por la noche y de que Trump puso al corriente a Netanyahu “sobre las medidas estadounidenses en el Golfo”.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, también reiteró las amenazas de que su país estaba dispuesto a enfrentarse a Irán si fuera necesario.

El ejército israelí “está en alerta y listo para reanudar la campaña, restablecer la superioridad aérea y llevar a cabo un ataque azul-blanco (israelí) en Irán para eliminar las amenazas, incluso por tercera vez”, declaró Katz en una ceremonia militar. “Si tenemos que volver, lo haremos con una fuerza aún mayor”.

Irán sigue con sus amenazas

El viernes, los medios de comunicación estatales iraníes citaron a Esmail Kousari, miembro de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní y antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria —una fuerza paramilitar—, quien advirtió de que los Emiratos Árabes Unidos “pagarán el precio por su cooperación con Estados Unidos”. Acusó a los Emiratos de desempeñar un papel “entre bastidores” en los recientes ataques estadounidenses.

Irán acusó en repetidas ocasiones a los Estados árabes del Golfo de apoyar activamente la campaña militar estadounidense, algo que estos negaron durante la guerra. Desde la Guerra del Golfo de 1991, Estados Unidos ha mantenido una amplia presencia de bases militares en los Estados árabes del Golfo, incluido Baréin, donde se encuentra el cuartel general de la 5.ª Flota de la Armada de Estados Unidos.

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Mientras tanto, Irán insiste en que debe ser el único responsable del control del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Estados Unidos sigue instando a los navegantes a que utilicen una ruta más al sur, a través de las aguas territoriales de Omán, para evitar Irán.

El Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Armada de los Estados Unidos, emitió el viernes un nuevo aviso en el que instaba a los buques a navegar por esa ruta. Un mensaje similar, en el que se recomendaba a los buques utilizar esa ruta, provocó el martes un ataque iraní en el que resultaron alcanzados tres buques.

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