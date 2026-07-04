Irán da inicio al funeral del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en la guerra

Teherán— Cientos de miles de dolientes dieron comienzo el sábado en Teherán al funeral de varios días del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, golpeándose el pecho en señal de dolor ante la urna de cristal que contiene su féretro, cubierto con una bandera, y pidiendo venganza contra Israel y Estados Unidos.

El funeral de Jamenei, que gobernó Irán durante décadas antes de fallecer a los 86 años en un ataque aéreo el 28 de febrero, en los primeros compases de la guerra de Irán, podría dar un impulso a la teocracia del país y a su hijo y nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei.

Esto reviste especial importancia en un momento en el que Irán intenta aprovechar su control sobre el estrecho de Ormuz en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin de forma definitiva a la guerra, y cuando aún persiste la preocupación de que Israel pretenda volver a atacar. El funeral se retrasó a medida que la guerra se intensificaba, y las conversaciones parecen estar en suspenso hasta que esta termine.

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Durante la ceremonia, el principal negociador de Irán lanzó una advertencia a Francia y al Reino Unido por sus comentarios sobre la posibilidad de enviar patrullas conjuntas en la vía fluvial, el estrecho de desembocadura del golfo Pérsico por el que, en tiempos de paz, solía pasar una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural.

Los dolientes lloraron al ver el féretro de Jamenei junto a los de sus familiares, que también fallecieron en el ataque aéreo, y algunos coreaban: “¡Nuestra palabra es una! ¡Venganza! ¡Venganza!“. Algunos llevaban pancartas y banderas, y en diversos puntos de la ciudad se podían ver vallas publicitarias con la imagen de Jamenei. Multitudes de hombres se golpeaban el pecho rítmicamente en señal de duelo, una práctica habitual en los funerales chiítas.

“El imán Jamenei era nuestro corazón, nuestro padre, nuestro todo”, afirmó Masoumeh Mohammadi. “Todavía no puedo creer que lo hayan martirizado. No descansaremos hasta vengar su muerte”.

Un hombre pasa en bicicleta junto a un retrato del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, antes de las ceremonias fúnebres de varios días, el viernes 3 de julio de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Ataúdes expuestos en la Gran Mezquita de Mosalla

Un escenario al aire libre instalado en la Gran Mezquita de Mosalla se asemejaba al estrado desde el que Jamenei solía pronunciar sus discursos en una husainía, dentro de su complejo en el centro de Teherán. Una silla como aquella en la que solía sentarse cuando pronunciaba sus sermones, con un micrófono en un soporte y una pequeña mesa a su lado. Justo encima colgaba una imagen del difunto líder supremo, el ayatolá Ruhollah Jomeini, fallecido en 1989.

El funeral de Jomeini estuvo marcado por escenas caóticas, ya que millones de personas abarrotaban la ceremonia fúnebre y el trayecto hasta el cementerio. La muerte de Jamenei, apenas la segunda vez que Irán pierde a un líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979, tuvo lugar en febrero y dio a las autoridades más tiempo para prepararse.

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El sábado, los voluntarios rociaron agua para refrescar a la multitud en pleno calor del verano, y en los puestos al aire libre se ofrecía comida y bebida. Hombres y mujeres se reunieron por separado en el interior de la Gran Mezquita de Mosalla tras ser sometidos a controles con detectores de metales y registros corporales. Policías armados con fusiles de asalto montaban guardia en las calles circundantes. Muchos se quedaron fuera, en la calle, descansando a la sombra de los árboles, ya que la ciudad había cerrado.

Los ataúdes de los familiares del ayatolá fallecido estaban colocados debajo del suyo, sobre el que descansaba su turbante negro, lo que lo identificaba como descendiente directo del profeta Mahoma. Entre los fallecidos se encuentra la esposa de Moytabá Jamenei, cuya posible presencia en el funeral seguía sin estar clara. Según algunas informaciones, resultó herido en el atentado que acabó con la vida de su padre y no se le ha visto en público desde que estalló la guerra.

“Asistimos al funeral para demostrar que todos estamos comprometidos con la defensa de nuestro país y nuestra religión”, declaró Alí Kazemi.

A medida que se acercaba el atardecer, seguía llegando gente.

“Las autoridades aconsejaron no precipitarse al acudir a los lugares”, comentó otro visitante, Mohammad Barati. También se aconsejó a los dolientes que no se quedaran demasiado tiempo para permitir que entraran otras personas.

Varias mujeres rinden homenaje ante los ataúdes del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, y miembros de su familia durante una ceremonia de velatorio previa a los funerales de varios días en la Gran Mezquita Imán Jomeini Mosalla, el viernes 3 de julio de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Justo cuando Estados Unidos celebra su 250 aniversario

Irán eligió el 4 de julio, el mismo día en que Estados Unidos celebra los 250 años de su fundación, para dar inicio al funeral. Aunque las autoridades no reconocieron la coincidencia, la multitud presente en la ceremonia de Teherán coreó: “¡Muerte a Estados Unidos!“, retomando un grito que ha sido habitual en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, la toma de la embajada estadounidense y la crisis de los rehenes. También gritaron: “¡Muerte a Israel!“.

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“Le hemos dado una paliza tremenda a Irán”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump en un discurso pronunciado al mismo tiempo en Dakota del Sur, frente al Monte Rushmore. “Están desesperados por llegar a un acuerdo. Les hemos dado una semana libre para un funeral”.

El presidente estadounidense no pasó desapercibido en Teherán. Entre la multitud reunida en la Gran Mezquita de Mosalla, varios dolientes sostenían una gran bandera en la que se leía: “#KillTrump”.

A medida que avanzaba la ceremonia, el principal negociador de Irán, Kazem Gharibabadi, criticó una declaración conjunta emitida durante la noche por el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, en la que se sugería que sus fuerzas armadas estaban preparadas para patrullar el estrecho de Ormuz.

Irán ha manifestado su intención de cobrar a las embarcaciones que lo atraviesen, lo que supone un cambio radical con respecto a las décadas en las que el mundo lo ha considerado una vía fluvial internacional.

“La seguridad del estrecho de Ormuz es responsabilidad de los Estados ribereños; los responsables de la crisis rendirán cuentas por las consecuencias de su aventurerismo», escribió Gharibabadi en X. «Esta es una advertencia seria".

Clérigos con uniformes militares montan guardia en la Gran Mezquita Imán Jomeini Mosalla mientras se llevan a cabo los preparativos para las ceremonias fúnebres de varios días en honor del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, el viernes 3 de julio de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Será enterrado en Mashhad

El cuerpo de Jamenei será trasladado a varias ciudades de Irán y del vecino Irak. Las autoridades han cerrado calles y el espacio aéreo, y han alterado la vida cotidiana debido al duelo, que finalizará el jueves, cuando sea enterrado en el santuario del imán Reza en Mashhad, lugar de nacimiento de Jamenei.

Las autoridades no facilitaron de inmediato el número de asistentes al acto del sábado. Otras ciudades de Irán también celebraron ceremonias de duelo.

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El domingo está prevista una oración por los fallecidos en la Gran Mezquita de Mosalla. El lunes, el féretro de Jamenei y los de sus familiares serán transportados por las calles de Teherán, lo que probablemente atraerá a grandes multitudes.