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Interrupción eléctrica provoca salida de cuatro bombas en la represa La Plata

La AAA informó que por el momento la situación no ha provocado ningún impacto al servicio de agua potable

19 de agosto de 2026 - 6:28 PM

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Una interrupción eléctrica provocó la salida, en la tarde de este miércoles, de cuatro bombas que extraen agua cruda desde la represa La Plata hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta. (Dennis Rivera Bello)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una interrupción eléctrica provocó la salida, en la tarde de este miércoles, de cuatro bombas que extraen agua cruda desde la represa La Plata hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta, informó el director ejecutivo de la Región Metro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José A. Rivera Ortiz, a través de una comunicación escrita.

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Personal técnico de la Región Metro de la AAA atiende la situación operacional en una de las bombas de extracción, que fue reportada a LUMA Energy. Una vez se reestableció el servicio eléctrico, se inició el proceso de reactivación del sistema de bombeo, informó el funcionario de la corporación pública.

El comunicado indica que, ya en la tarde del miércoles, tres de las cuatro unidades habían entrado en operación. Sin embargo, la cuarta aún permanece fuera de servicio, por lo que “se realizan las evaluaciones correspondientes para identificar la condición y restablecer su funcionamiento”.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

La AAA informó que, por el momento, la situación no ha provocado impacto al servicio de agua potable. El nivel del tanque se mantiene en condiciones adecuadas para sostener la operación del sistema. No obstante, la disponibilidad de la cuarta bomba es necesaria para recuperar la capacidad completa de extracción de aguas crudas hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega.

“En estos momentos el sistema se mantiene estable y sin impacto a nuestros clientes. Nuestro personal técnico trabaja para restablecer la cuarta unidad y recuperar la capacidad completa de extracción, mientras continuamos monitoreando las condiciones operacionales del sistema”, indicó Rivera Ortiz.

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Breaking NewsAAAagua potableEmbalse La PlataLUMA Energy
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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