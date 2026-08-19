Interrupción eléctrica provoca salida de cuatro bombas en la represa La Plata
La AAA informó que por el momento la situación no ha provocado ningún impacto al servicio de agua potable
19 de agosto de 2026 - 6:28 PM
19 de agosto de 2026 - 6:28 PM
Una interrupción eléctrica provocó la salida, en la tarde de este miércoles, de cuatro bombas que extraen agua cruda desde la represa La Plata hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta, informó el director ejecutivo de la Región Metro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José A. Rivera Ortiz, a través de una comunicación escrita.
Personal técnico de la Región Metro de la AAA atiende la situación operacional en una de las bombas de extracción, que fue reportada a LUMA Energy. Una vez se reestableció el servicio eléctrico, se inició el proceso de reactivación del sistema de bombeo, informó el funcionario de la corporación pública.
El comunicado indica que, ya en la tarde del miércoles, tres de las cuatro unidades habían entrado en operación. Sin embargo, la cuarta aún permanece fuera de servicio, por lo que “se realizan las evaluaciones correspondientes para identificar la condición y restablecer su funcionamiento”.
La AAA informó que, por el momento, la situación no ha provocado impacto al servicio de agua potable. El nivel del tanque se mantiene en condiciones adecuadas para sostener la operación del sistema. No obstante, la disponibilidad de la cuarta bomba es necesaria para recuperar la capacidad completa de extracción de aguas crudas hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega.
“En estos momentos el sistema se mantiene estable y sin impacto a nuestros clientes. Nuestro personal técnico trabaja para restablecer la cuarta unidad y recuperar la capacidad completa de extracción, mientras continuamos monitoreando las condiciones operacionales del sistema”, indicó Rivera Ortiz.
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