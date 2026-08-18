AAA tranquiliza a alcaldes: embalse La Plata no requerirá racionamiento a corto plazo

Las dudas que mantenían los alcaldes que se suplen del embalse La Plata fueron despejadas durante la noche del lunes tras sostener una reunión con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la que se les informó que el sistema cuenta con 60 a 65 días de reserva y no hay motivo para iniciar un plan de racionamiento preventivo.

Según el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto –quien propulsó inicialmente la idea del racionamiento preventivo–, la reunión fue “exitosa” y la AAA les presentó datos científicos e históricos sobre distintos instantes de sequía donde La Plata se encontraba comprometida.

“Vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a darle la razón a Acueductos de que aquí a 60 días. Aunque los pronósticos no son los más favorables, debe caer uno que otro aguacero, una que otra gota de lluvia en esa área, y mantenga los niveles… a lo mejor, no a llevarlo a condiciones óptimas, pero en niveles que no haya que nunca implementar un racionamiento”, dijo.

PUBLICIDAD

Entre los temas discutidos, Agosto mencionó posibles acciones en caso de que hubiese que implantar interrupciones programadas, entre ellas, apoyo intermunicipal y excluir del eventual plan a los sectores más altos de los pueblos para evitarles no tener servicio mientras el sistema recupera.

Cuestionado sobre si le preocupa cómo se ha manejado el racionamiento para el embalse Carraízo –para el que el gobierno inicialmente reportó que le quedaban 30 días de abasto y poco después anunció interrupciones en períodos de 48 horas–, el alcalde dijo que la AAA les indicó que el panorama en La Plata es distinto.

“Esperemos que no sea así (racionamiento). Si no es así y sucede, pues, no hablaron con la verdad y, en su momento, saldrá a relucir… se lo diremos a la gente que fueron ellos quienes nos lo plantearon”, añadió.

Arriba, una comparación de los niveles del embalse La Plata durante la sequía de 2015 y al presente. (Suministrada)

Durante la reunión, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, mostró una gráfica del nivel de La Plata para agosto de 2026 comparado con los niveles que presentaba para la misma fecha en la sequía de 2015, a fin de ilustrar la situación actual.

“Que ellos (alcaldes) tengan una expectativa clara en términos de cómo está el nivel de agua del embalse y por qué no tenemos que preocuparnos por entrar en un plan de interrupciones programadas basado en estos niveles que tenemos”, explicó González Delgado.

“El embalse La Plata, asumiendo que siga bajando al nivel que está bajando hoy en día, tiene todavía suficientes reservas para entre 60 a 60 y pico de días sin necesidad de hacer algún tipo de racionamiento preventivo”, reportó, en tanto, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, culminada la reunión.

PUBLICIDAD

Según Rivera Cruz, esta información debe brindar tranquilidad tanto a las personas como a los alcaldes sobre la situación en La Plata, en medio de la sequía a causa de un fenómeno de El Niño intenso.

La Plata suple a entre 148,000 y 150,000 clientes de la AAA en Bayamón, Cataño, Corozal, Toa Alta, Toa Baja, Naranjito, Guaynabo y Vega Alta.

El pasado lunes, estos mismos alcaldes se reunieron con González Delgado y otros funcionarios de la AAA para discutir el continuo descenso de La Plata y las medidas que se tomarían para alargar su vida útil. Entonces, los alcaldes concordaron que se estableciera un racionamiento preventivo antes de llegar al nivel de control, cuando el protocolo de la AAA dicta que deben iniciar las interrupciones. En esa reunión, se pactó, además, que la AAA entregaría el viernes pasado una estrategia para atender la situación en el embalse durante la sequía, pero el documento nunca fue entregado.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir

Entre lunes y martes, La Plata bajó 9 centímetros y, al momento, está con 45.71 metros en nivel de observación. Para llegar al nivel de ajustes operacionales, tendría que bajar de los 44.90 metros. En total, incluyendo Carraízo y La Plata, 14 embalses experimentaron reducciones en sus niveles este martes.