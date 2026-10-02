Demandan al gobierno de Donald Trump por cambios a las normas de eficiencia de combustible

Un grupo de organizaciones ecologistas presentó el viernes una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por su reciente flexibilización de las normas clave sobre el ahorro de combustible de los vehículos, una decisión que, según el grupo, reducirá la eficiencia de los vehículos, contribuirá a aumentar la contaminación y incrementará el consumo de gasolina.

El lunes, el Gobierno de Trump rebajó las normas de consumo medio de combustible para las empresas (CAFE), que establecen la distancia que deben recorrer los vehículos nuevos con un galón de gasolina. El anuncio se produjo mientras el Gobierno de Trump negociaba con Irán la reapertura del estrecho de Ormuz.

En un día normal, aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial atraviesa el estrecho, y la lucha por su control ha provocado una subida vertiginosa de los precios de la energía en todo el mundo.

Los colectivos ecologistas presentaron el viernes ante el Tribunal de Apelación de Estados Unidos un recurso de revisión contra el secretario de Transporte, Sean Duffy, y Jonathan Morrison, director de la Administración Nacional de Seguridad Vial, organismo encargado de establecer la normativa.

PUBLICIDAD

“Vamos a llevar a la administración Trump ante los tribunales por este retroceso imprudente que antepone los beneficios de las grandes petroleras y los fabricantes de automóviles a los de las familias estadounidenses”, ha declarado Katherine García, directora del programa “Transporte limpio para todos” del Sierra Club, en un comunicado. “Es ilegal que Trump haga retroceder el reloj en lo que respecta a los coches de bajo consumo, obligando a los conductores a gastar más dinero en gasolina y a las comunidades a respirar aire tóxico”.

Se viraliza el búfalo “Donald Trump” El inusual búfalo albino recibió el apodo por su parecido con el presidente de Estados Unidos.

El Centro para la Diversidad Biológica, la Fundación para el Derecho de la Conservación, el Fondo de Defensa Medioambiental y Public Citizen, junto con el Sierra Club, interpusieron la demanda.

El Departamento de Transporte y la NHTSA rebajaron a principios de esta semana los requisitos a una media del sector de aproximadamente 34.9 millas por galón para turismos y furgonetas ligeras del año de fabricación 2031, frente a las 50.4 millas por galón previstas en la normativa establecida por la Administración Biden.

El Gobierno afirmó que el cambio ofrecería a los estadounidenses más opciones a la hora de elegir vehículo y animaría a los consumidores a comprar vehículos más nuevos y seguros. Los expertos señalan que reducir los requisitos de ahorro de combustible de los vehículos no reduce necesariamente su coste, ni se traduciría automáticamente en un aumento de las ventas de vehículos nuevos.

Duffy afirmó que la nueva normativa también elimina la “obligación ilegal que obligaba a los fabricantes de automóviles a producir vehículos eléctricos más caros que las familias estadounidenses no querían”.

PUBLICIDAD

Nunca ha existido la obligación de que los fabricantes vendan vehículos eléctricos ni de que los estadounidenses los compren; la normativa y otras normas sobre vehículos más limpios han incentivado a los fabricantes de automóviles a vender una combinación de vehículos eléctricos, híbridos y de gasolina cada vez más eficientes.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El Departamento de Transporte y la Administración Nacional de Seguridad Vial no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Las empresas automovilísticas y las asociaciones del sector acogieron en general con satisfacción el cambio anunciado el lunes, alegando que las normas de la Administración Biden eran demasiado estrictas y no beneficiaban a los consumidores.

Sin embargo, las organizaciones ecologistas condenaron los cambios.

“Con los precios de la gasolina en máximos históricos, Trump ha elegido el peor momento posible para rebajar las normas federales de consumo de combustible”, afirmó en un comunicado David Pettit, abogado del Instituto de Derecho Climático del Centro para la Diversidad Biológica. “Las petroleras se beneficiarán de unos coches menos eficientes, pero los conductores lo notarán en sus bolsillos y nuestros hijos respirarán un aire más contaminado. Todos pagaremos el precio de que se emitan más contaminantes de escape por todas partes, desde los parques infantiles hasta los espacios naturales. Pedimos a los tribunales que pongan fin a este regalo insensible a las grandes petroleras y a los gigantes del sector del automóvil”.

Según la AAA, los precios de la gasolina se han mantenido en torno a los 4.50 dólares y el gasóleo ha alcanzado máximos históricos en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

El Departamento de Transporte (DOT) afirmó el lunes que la normativa reduciría el consumo anual de petróleo en 2050 en unos 1,300 millones de barriles en comparación con el consumo anual de petróleo en 2024, pero la NHTSA había estimado que las normas de 2024 habrían evitado el consumo de 14,000 millones de galones de gasolina para ese año.

1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL 1 / 14 La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL Compartir

Los requisitos en materia de ahorro de combustible están en vigor desde la crisis energética de los años 70 y, con el paso del tiempo, han dado lugar a una mejora de la eficiencia media de los vehículos.