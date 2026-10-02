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Resuelven el misterio de un hombre hallado muerto hace 45 años en Nueva Jersey

Los avances en la investigación genética permitieron a la Policía identificar a Glen Napoleon Burbage

2 de octubre de 2026 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía recurrió al Centro de Investigación de Genealogía Genética (IGG) de Ramapo College. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los avances en la investigación genética permitieron a la policía de Nueva Jersey (Estados Unidos) identificar los restos de un hombre hallado hace 45 años flotando frente a una playa del estado.

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La policía informó de que recurrió a la genealogía genética forense, una técnica que permite analizar el ADN y establecer vínculos familiares, para identificar el cuerpo, encontrado el 22 de mayo de 1981 por la Guardia Costera, recoge hoy el diario NJ.com.

Se trataba de Glen Napoleon Burbage, un comandante retirado de la Guardia Costera de 59 años que vivía en Carolina del Sur y había viajado a Atlantic City (Nueva Jersey) en 1981, donde desapareció.

Las pruebas de ADN realizadas entonces no permitieron encontrar coincidencias en las bases de datos de perfiles genéticos, incluido el Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS, por sus siglas en inglés), según el diario.

Lluvias intensas azotaron el lunes por la noche partes del noreste de Estados Unidos, provocando inundaciones repentinas en áreas de Nueva York y Nueva Jersey que dejaron vehículos varados en los caminos, obligaron al cierre de líneas del metro y forzaron a las autoridades a declarar un estado de emergencia.La mayoría de los avisos y alertas de inundaciones repentinas expiraron en partes de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania a medida que las lluvias se desplazaban, pero algunas carreteras y calles seguían inundadas hasta la mañana del martes .Carretera inundada en Nueva Jersey.
1 / 14 | FOTOS: Lluvias causan estragos en Nueva York y Nueva Jersey. Lluvias intensas azotaron el lunes por la noche partes del noreste de Estados Unidos, provocando inundaciones repentinas en áreas de Nueva York y Nueva Jersey que dejaron vehículos varados en los caminos, obligaron al cierre de líneas del metro y forzaron a las autoridades a declarar un estado de emergencia. - The Associated Press

La policía recurrió posteriormente al Centro de Investigación de Genealogía Genética (IGG, por sus siglas en inglés) de Ramapo College, en Nueva Jersey, que comparó la muestra de ADN con perfiles genéticos de bases de datos para buscar posibles familiares y establecer vínculos de parentesco.

El IGG determinó que el cadáver podría corresponder a Burbage, por lo que la policía pidió a la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur una muestra de ADN de un familiar. La comparación permitió finalmente confirmar que se trataba de Burbage.

Más de 100 soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos partieron este sábado desde Puerto Rico hacia la instalación militar Fort Dix, en Nueva Jersey.En las próximas dos semanas, completarán su entrenamiento anual, como parte del ciclo de movilización de cinco años para alistarlos ante posibles despliegues.Al momento, no está contemplada una movilización relacionada con la inestabilidad en Oriente Medio.
1 / 15 | De Puerto Rico a Nueva Jersey: soldados de la Reserva del Ejército se alistan para futuras misiones. Más de 100 soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos partieron este sábado desde Puerto Rico hacia la instalación militar Fort Dix, en Nueva Jersey. - Pablo Martínez Rodríguez

La policía mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

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