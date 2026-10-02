Donald Trump asegura que Europa liberará “de inmediato” reservas de gasóleo

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que Europa ha accedido a liberar “de inmediato” parte de sus reservas de gasóleo, en un momento en el que el presidente y su Partido Republicano se enfrentan a presiones para hacer frente a la subida de los precios de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

Trump anunció la medida el viernes en las redes sociales sin dar detalles sobre qué países iban a liberar reservas ni en qué cantidades.

“Europa acaba de acordar liberar una cantidad ingente de sus abundantes reservas de gasóleo”, escribió Trump. “El proceso comenzará de inmediato”.

El presidente se enfrenta a unos índices de popularidad a la baja, ya que la guerra con Irán y sus disputas comerciales han provocado un aumento de los precios del petróleo y de otros productos en Estados Unidos.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos y en el extranjero se han disparado durante los ocho meses que lleva la guerra, un coste que, según ha afirmado Trump en repetidas ocasiones, merece la pena para garantizar que Irán no consiga armas nucleares. Trump ha insistido en que los precios bajarán una vez que termine la guerra, aunque no se vislumbra un final.

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