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Mueren siete mineros por presunta intoxicación con gas en un túnel en el norte de Filipinas

Las autoridades locales mantienen abierta una investigación

2 de octubre de 2026 - 4:35 PM

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Miembros de los servicios de rescate trabajan en las labores de búsqueda de víctimas tras un corrimiento de tierra en una mina en el municipio de Itogon, en la provincia de Benguet, Filipinas. (EFE)
Un testigo alertó sobre un “incidente sospechoso” a última hora de la tarde del miércoles.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Manila - Siete mineros, seis de ellos jóvenes de entre 18 y 25 años, murieron por una presunta intoxicación con gas en el interior de un túnel en la provincia de Benguet, en el norte de Filipinas, según informaron este viernes las autoridades.

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Un testigo alertó sobre un “incidente sospechoso” a última hora de la tarde del miércoles, según el informe inicial de los servicios de emergencia, recogido en un comunicado del Gobierno de la Provincia de la Montaña en el que no se ofrecen más detalles sobre el suceso.

Los equipos de rescate iniciaron las labores de búsqueda ese mismo día y lograron sacar a los siete hombres del túnel hacia las 11.00 hora local (03.00 GMT) del jueves, cuando ya no presentaban signos vitales.

Seis de las víctimas, de entre 18 y 25 años, procedían de una misma localidad de la vecina Provincia de la Montaña, mientras el séptimo fallecido tenía 62 años, mostró el comunicado del organismo.

Por el momento, las autoridades locales mantienen abierta una investigación para determinar la causa exacta de las muertes y las circunstancias del incidente, ocurrido en una zona montañosa conocida por la minería de oro a pequeña escala.

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el lunes el sur de Filipinas, matando al menos a 32 personas, hiriendo a más de otras 200, la mayoría en edificios dañados, y enviando un tsunami de 3 pies (1 metro) a las costas cercanas.En la ciudad de General Santos se derrumbaron algunos edificios y las principales infraestructuras sufrieron daños por el seísmo.Según Bacolcol, el seísmo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros, a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani.
1 / 15 | Desolación en Filipinas: así quedaron las zonas afectadas por fuerte terremoto de 7.8. Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el lunes el sur de Filipinas, matando al menos a 32 personas, hiriendo a más de otras 200, la mayoría en edificios dañados, y enviando un tsunami de 3 pies (1 metro) a las costas cercanas. - Manman Dejeto

El director de la oficina municipal de gestión de desastres (MDRRMO), Cyril Batcagan, explicó en declaraciones a la cadena Super Radyo dzBB que el túnel albergaba una operación de minería ilegal a pequeña escala, desconocida para el gobierno local, y que, según los primeros indicios, carecía de una ventilación adecuada.

Vista aérea de la zona donde se registró una avalancha de basura en un vertedero en Binaliw, en la ciudad de Cebú, en Filipinas.La avalancha sepultó o dejó atrapados a trabajadores en edificios de baja altura.“Todos los equipos de respuesta permanecen plenamente comprometidos en los esfuerzos de búsqueda y recuperación", indicó el gobierno.
1 / 17 | Tragedia en Filipinas: colapso de vertedero de basura deja muertos y desaparecidos. Vista aérea de la zona donde se registró una avalancha de basura en un vertedero en Binaliw, en la ciudad de Cebú, en Filipinas. - Jacqueline Hernandez

En Filipinas, cerca del 70% del oro procede de la minería artesanal, que sostiene a miles de familias en el norte del país, aunque sus precarios túneles se cobran vidas a menudo. El pasado febrero, tres jóvenes mineros murieron asfixiados por gases tóxicos en otra mina de la provincia de Benguet.

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