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Más de 2,100 réplicas: complicada la recuperación de Filipinas tras el terremoto de magnitud 7.8

El fuerte sismo ha causado, al menos, 45 muertos y miles de personas han sido desplazadas

10 de junio de 2026 - 8:54 AM

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Residentes se refugian en un campo en un ayuntamiento de la provincia de Sarangani, Filipinas. (Basilio Sepe)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

General Santos - Decenas de rescatistas con cascos de protección salieron el miércoles de una tienda de comestibles parcialmente derrumbada en una ciudad del sur de Filipinas, sacudida por una réplica de un fuerte terremoto que dejó al menos 45 muertos y 17 desaparecidos en la región.

Un oficial de seguridad hizo sonar su silbato y otros gritaron para advertir a unos 30 bomberos y guardacostas que se pusieran a salvo mientras los escombros de hormigón se desplomaban desde el edificio inclinado de tres plantas de la ciudad de General Santos, en una escena frenética presenciada por un periodista de AP en vídeo.

La ciudad costera, bullicioso centro comercial y capital atunera del país, fue devastada por un terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el lunes y dejó un rastro de destrucción en el sur de Mindanao, la segunda región más poblada de Filipinas.

“Ha sido una fuerte réplica y se ha hecho sonar inmediatamente la alarma para que los que estaban dentro y debajo del edificio siniestrado salieran corriendo a hacer recuento”, explica Ressa Mia Tactaquin-Betoya, que habla en nombre de los bomberos que buscan al último empleado desaparecido en la tienda de comestibles en ruinas, donde dos pisos superiores se derrumbaron durante el seísmo inicial.

“Daba miedo, porque no queremos que nuestros equipos de rescate sufran daños, así que hay que asegurar la zona antes de que puedan volver a entrar”, declaró a The Associated Press.

Tras el seísmo se produjeron más de 2,100 réplicas, algunas de las cuales alcanzaron una magnitud de 6.4, lo bastante fuerte como para causar más víctimas y daños, según Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el lunes el sur de Filipinas, matando al menos a 32 personas, hiriendo a más de otras 200, la mayoría en edificios dañados, y enviando un tsunami de 3 pies (1 metro) a las costas cercanas.En la ciudad de General Santos se derrumbaron algunos edificios y las principales infraestructuras sufrieron daños por el seísmo.Según Bacolcol, el seísmo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros, a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani.
1 / 15 | Desolación en Filipinas: así quedaron las zonas afectadas por fuerte terremoto de 7.8. Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el lunes el sur de Filipinas, matando al menos a 32 personas, hiriendo a más de otras 200, la mayoría en edificios dañados, y enviando un tsunami de 3 pies (1 metro) a las costas cercanas. - Manman Dejeto

Más de 25,000 personas siguen desplazadas, muchas de ellas alojadas en 45 refugios de emergencia gestionados por el gobierno y aún demasiado traumatizadas para regresar a sus hogares, según las autoridades.

El seísmo del lunes fue uno de los más potentes que han sacudido Filipinas en medio siglo. Causó al menos 630 heridos y dañó más de 3,100 casas, 29 carreteras, 11 puentes y más de 100 edificios gubernamentales.

También dañó el aeropuerto internacional de General Santos, obligándolo a cerrar indefinidamente excepto para los vuelos gubernamentales y militares que transportan ayuda y personal de respuesta a desastres, dijo el portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas, Eric Apolonio.

Alrededor de 6,000 edificios de escuelas públicas de las provincias afectadas por el terremoto deben ser evaluados antes de que puedan reanudarse las clases. El seísmo se produjo el primer día de clase en todo el país tras dos meses de vacaciones de verano, y muchos de los heridos eran jóvenes estudiantes que se habían reunido con entusiasmo para las ceremonias matinales de izada de banderas.

La mayoría de las muertes se debieron a la caída de escombros de edificios derrumbados y a corrimientos de tierra en General Santos y las provincias cercanas de Sarangani, Cotabato del Sur y Davao Occidental.

Al menos una persona murió al ser arrastrada mar adentro tras el seísmo, y en el sur de Filipinas se registraron olas de hasta 1.4 metros por encima del nivel de la marea. Olas más pequeñas llegaron a Indonesia y Palaos, y hasta el sur de Japón, antes de que se levantaran las alertas de tsunami.

Siete nadadores cerca de General Santos fueron arrastrados por las fuertes corrientes en los minutos posteriores al terremoto. Tres fueron rescatados por la guardia costera, uno consiguió nadar de vuelta a la orilla, otro se ahogó y dos siguen desaparecidos, informó la guardia costera filipina.

Lo más probable es que las fuertes corrientes que arrastraron a las víctimas fueran provocadas por el terremoto, según Bacolcol.

El seísmo se desencadenó por el movimiento de la Fosa de Cotabato y fue uno de los más fuertes que han sacudido el país desde que la misma depresión submarina desencadenó un terremoto de magnitud 8.1 que provocó olas de tsunami el 17 de agosto de 1976 y mató a unas 8,000 personas.

Filipinas, uno de los países más expuestos a catástrofes del mundo, sufre a menudo terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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