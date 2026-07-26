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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban pulsera valorada en $5,500 a punta de pistola en Barrio Obrero

El caso fue referido al CIC de San Juan

26 de julio de 2026 - 11:06 AM

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La querella fue atendida por la Policía Municipal de San Juan. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre denunció miles de dólares en pérdidas después de que le robaran una pulsera en San Juan, informó la Policía, en comunicado de prensa.

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Los hechos fueron reportados a eso de la 1:15 a.m., cerca de una cafetería ubicada en la intersección de la avenida A y la calle 14, en Barrio Obrero.

“Según la información preliminar, un hombre se encontraba en el lugar cuando una persona, que viajaba a bordo de una motora, se le acercó portando un arma de fuego. Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de una pulsera de oro, valorada en $5,051”, indica el informe policiaco.

El agente Pérez, de la Policía Municipal de San Juan investigó el caso de forma preliminar y refirió la querella al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, para que continúen con la pesquisa.

Un grupo de individuos presuntamente cortó el servicio eléctrico y desconectó las cámaras de seguridad de dos negocios en Las Piedras para apropiarse de un cajero automático que contenía $51,940.Los hechos fueron reportados en Centro Piezas Plus y Seguros Coop, ubicados en la calle José Celso Barbosa, en el barrio Collores.Una vez dentro del local, forzaron la puerta que daba acceso a la bóveda donde se encontraba el cajero automático de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Las Piedras y se llevaron el equipo.
1 / 5 | En imágenes: así quedó el cajero del que robaron $51,940 en Las Piedras. Un grupo de individuos presuntamente cortó el servicio eléctrico y desconectó las cámaras de seguridad de dos negocios en Las Piedras para apropiarse de un cajero automático que contenía $51,940. - Suministrada
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Policía de Puerto RicoPolicía Municipal de San JuanRobosBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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