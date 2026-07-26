Roban pulsera valorada en $5,500 a punta de pistola en Barrio Obrero
El caso fue referido al CIC de San Juan
26 de julio de 2026 - 11:06 AM
26 de julio de 2026 - 11:06 AM
Un hombre denunció miles de dólares en pérdidas después de que le robaran una pulsera en San Juan, informó la Policía, en comunicado de prensa.
Los hechos fueron reportados a eso de la 1:15 a.m., cerca de una cafetería ubicada en la intersección de la avenida A y la calle 14, en Barrio Obrero.
“Según la información preliminar, un hombre se encontraba en el lugar cuando una persona, que viajaba a bordo de una motora, se le acercó portando un arma de fuego. Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de una pulsera de oro, valorada en $5,051”, indica el informe policiaco.
El agente Pérez, de la Policía Municipal de San Juan investigó el caso de forma preliminar y refirió la querella al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, para que continúen con la pesquisa.
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