Mujer denuncia robo de prendas con diamantes en hotel de Dorado
La huésped también reportó otras pertenencias hurtadas, sumando miles de dólares en pérdidas
26 de julio de 2026 - 10:21 AM
26 de julio de 2026 - 10:21 AM
Una mujer denunció ayer, sábado, miles de dólares en pérdidas por el robo de prendas con diamantes en su cuarto de hotel en Dorado, informó la Policía.
La querella fue atendida por agentes del Distrito de Dorado en la mañana en el hotel Embassy Suites.
De acuerdo con la denuncia, la querellante alegó que salió de su cuarto a media mañana y que, al regresar en horas de la tarde, se percató de que alguien había tenido acceso al interior.
Denunció que allí le robaron una cartera marca Louis Vuitton valorada en $2,500, una pulsera de un quilate con diamantes de $1,500 y otra de tres quilates con diamantes $3,500 y un collar de diamantes de un quilate de $1,000.
“La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $8,500”, indicó la Policía, en comunicado de prensa.
El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.
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