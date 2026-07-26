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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer denuncia robo de prendas con diamantes en hotel de Dorado

La huésped también reportó otras pertenencias hurtadas, sumando miles de dólares en pérdidas

26 de julio de 2026 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella fue atendida por agentes del Distrito de Dorado y referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja. (Jose R. Madera)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer denunció ayer, sábado, miles de dólares en pérdidas por el robo de prendas con diamantes en su cuarto de hotel en Dorado, informó la Policía.

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La querella fue atendida por agentes del Distrito de Dorado en la mañana en el hotel Embassy Suites.

De acuerdo con la denuncia, la querellante alegó que salió de su cuarto a media mañana y que, al regresar en horas de la tarde, se percató de que alguien había tenido acceso al interior.

Un grupo de individuos presuntamente cortó el servicio eléctrico y desconectó las cámaras de seguridad de dos negocios en Las Piedras para apropiarse de un cajero automático que contenía $51,940.Los hechos fueron reportados en Centro Piezas Plus y Seguros Coop, ubicados en la calle José Celso Barbosa, en el barrio Collores.Una vez dentro del local, forzaron la puerta que daba acceso a la bóveda donde se encontraba el cajero automático de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Las Piedras y se llevaron el equipo.
1 / 5 | En imágenes: así quedó el cajero del que robaron $51,940 en Las Piedras. Un grupo de individuos presuntamente cortó el servicio eléctrico y desconectó las cámaras de seguridad de dos negocios en Las Piedras para apropiarse de un cajero automático que contenía $51,940. - Suministrada

Denunció que allí le robaron una cartera marca Louis Vuitton valorada en $2,500, una pulsera de un quilate con diamantes de $1,500 y otra de tres quilates con diamantes $3,500 y un collar de diamantes de un quilate de $1,000.

“La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $8,500”, indicó la Policía, en comunicado de prensa.

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosDorado
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