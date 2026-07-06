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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Quedaron retratadas: Policía pide ayuda para identificar a dos sospechosas de robo en Guayama

Se alega que las mujeres se apropiaron de mercancía valorada en más $800 de una tienda ubicada en un centro comercial

6 de julio de 2026 - 5:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron el 22 de junio y el 3 de julio de 2026. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía solicitó este lunes la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a dos mujeres sospechosas de apropiación ilegal en una tienda ubicada en el centro comercial Céntrico, en Guayama.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de junio y el 3 de julio en la tienda La Gran Vía, donde las mujeres presuntamente se apropiaron de mercancía valorada en $829.95 y abandonaron el establecimiento sin realizar el pago.

La Uniformada divulgó imágenes de las dos mujeres de una cámara de seguridad del local con el fin de facilitar su identificación.

El caso es investigado por agentes adscritos al Grupo A de la Comandancia de Guayama.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre la identidad o el paradero de las sospechosas a comunicarse de forma confidencial con la Comandancia de Guayama al 787-866-2020, extensión 1550, o con la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.

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Policía de Puerto RicoRobosGuayama
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