Quedaron retratadas: Policía pide ayuda para identificar a dos sospechosas de robo en Guayama

La Policía solicitó este lunes la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a dos mujeres sospechosas de apropiación ilegal en una tienda ubicada en el centro comercial Céntrico, en Guayama.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de junio y el 3 de julio en la tienda La Gran Vía, donde las mujeres presuntamente se apropiaron de mercancía valorada en $829.95 y abandonaron el establecimiento sin realizar el pago.

La Uniformada divulgó imágenes de las dos mujeres de una cámara de seguridad del local con el fin de facilitar su identificación.

El caso es investigado por agentes adscritos al Grupo A de la Comandancia de Guayama.