Quedaron retratadas: Policía pide ayuda para identificar a dos sospechosas de robo en Guayama
Se alega que las mujeres se apropiaron de mercancía valorada en más $800 de una tienda ubicada en un centro comercial
6 de julio de 2026 - 5:50 PM
6 de julio de 2026 - 5:50 PM
La Policía solicitó este lunes la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a dos mujeres sospechosas de apropiación ilegal en una tienda ubicada en el centro comercial Céntrico, en Guayama.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 22 de junio y el 3 de julio en la tienda La Gran Vía, donde las mujeres presuntamente se apropiaron de mercancía valorada en $829.95 y abandonaron el establecimiento sin realizar el pago.
La Uniformada divulgó imágenes de las dos mujeres de una cámara de seguridad del local con el fin de facilitar su identificación.
El caso es investigado por agentes adscritos al Grupo A de la Comandancia de Guayama.
La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre la identidad o el paradero de las sospechosas a comunicarse de forma confidencial con la Comandancia de Guayama al 787-866-2020, extensión 1550, o con la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.
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