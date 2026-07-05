Sospechoso de robo muere baleado por un policía en Río Piedras
De acuerdo con la investigación preliminar, se alega que el hombre apuntó con un arma a los oficiales
5 de julio de 2026 - 10:00 AM
5 de julio de 2026 - 10:00 AM
Un sospechoso de robo murió baleado ayer, sábado, en un alegado enfrentamiento con un agente de la Policía de Puerto Rico.
La Uniformada identificó al hombre como Davidson Febus Hernández, de 38 años.
De acuerdo con la información preliminar, el sujeto supuestamente había llegado un colmado en Río Piedras, a eso de las 4:00 de la tarde, cuando amenazó con un arma a una empleada que trabajaba en una góndola colocando mercancía.
Se alega que le apuntó con una pistola pequeña cuando le dijo que le entregara todo el dinero que estaba en la caja registradora.
Tras hacerle otra amenaza, salió del lugar con el dinero. Afuera del establecimiento, supuestamente hizo disparos al aire frente a la dueña del negocio, antes de escapar en un auto color vino.
Posteriormente, en horas de la noche, oficiales de la Policía lograron identificar el vehículo en las inmediaciones de un condominio en Río Piedras.
Según la versión de la Uniformada, tras darle el alto, se alega que el sospechoso les apuntó con un arma y uno de los policías le disparó a Febus Hernández, quien murió en la escena.
El caso quedó a cargo de oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la unidad de Investigación de Uso de Fuerza (FIU, por sus siglas en inglés) de la Oficina de la Reforma de la Policía.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: