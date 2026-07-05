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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sospechoso de robo muere baleado por un policía en Río Piedras

De acuerdo con la investigación preliminar, se alega que el hombre apuntó con un arma a los oficiales

5 de julio de 2026 - 10:00 AM

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El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El incidente fue reportado en las inmediaciones de un condominio en Río Piedras.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un sospechoso de robo murió baleado ayer, sábado, en un alegado enfrentamiento con un agente de la Policía de Puerto Rico.

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La Uniformada identificó al hombre como Davidson Febus Hernández, de 38 años.

De acuerdo con la información preliminar, el sujeto supuestamente había llegado un colmado en Río Piedras, a eso de las 4:00 de la tarde, cuando amenazó con un arma a una empleada que trabajaba en una góndola colocando mercancía.

Se alega que le apuntó con una pistola pequeña cuando le dijo que le entregara todo el dinero que estaba en la caja registradora.

Tras hacerle otra amenaza, salió del lugar con el dinero. Afuera del establecimiento, supuestamente hizo disparos al aire frente a la dueña del negocio, antes de escapar en un auto color vino.

Posteriormente, en horas de la noche, oficiales de la Policía lograron identificar el vehículo en las inmediaciones de un condominio en Río Piedras.

Según la versión de la Uniformada, tras darle el alto, se alega que el sospechoso les apuntó con un arma y uno de los policías le disparó a Febus Hernández, quien murió en la escena.

El caso quedó a cargo de oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la unidad de Investigación de Uso de Fuerza (FIU, por sus siglas en inglés) de la Oficina de la Reforma de la Policía.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsHeridos de balaRío PiedrasRobos
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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