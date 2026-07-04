Asesinan a un hombre y hieren a una mujer en Trujillo Alto

Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes, y una mujer resultó herida, durante un tiroteo registrado en Trujillo Alto.

El informe preliminar de la Policía resaltó que el incidente violento ocurrió a las 7:08 p.m., en la carretera PR-181.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobe una persona herida en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre que falleció en el lugar tras recibir heridas de proyectil de bala. También encontraron a una mujer que resultó herida y que fue trasladada a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de la zona.

De momento, la Policía no ofreció la identidad de la víctima ni de la fémina herida, y tampoco indicó el estado de salud de la mujer.