Asesinan a un hombre y hieren a una mujer en Trujillo Alto
De momento, la Policía no ha ofrecido la identidad de la víctima ni de la fémina herida
4 de julio de 2026 - 8:54 PM
4 de julio de 2026 - 8:54 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes, y una mujer resultó herida, durante un tiroteo registrado en Trujillo Alto.
El informe preliminar de la Policía resaltó que el incidente violento ocurrió a las 7:08 p.m., en la carretera PR-181.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobe una persona herida en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre que falleció en el lugar tras recibir heridas de proyectil de bala. También encontraron a una mujer que resultó herida y que fue trasladada a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de la zona.
De momento, la Policía no ofreció la identidad de la víctima ni de la fémina herida, y tampoco indicó el estado de salud de la mujer.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.
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