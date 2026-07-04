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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre y hieren a una mujer en Trujillo Alto

De momento, la Policía no ha ofrecido la identidad de la víctima ni de la fémina herida

4 de julio de 2026 - 8:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no ha sido identificada. (Archivo GFR Media)
Un hombre fue asesinado y una mujer herida en horas de la noche del viernes en Trujillo Alto.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes, y una mujer resultó herida, durante un tiroteo registrado en Trujillo Alto.

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El informe preliminar de la Policía resaltó que el incidente violento ocurrió a las 7:08 p.m., en la carretera PR-181.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobe una persona herida en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre que falleció en el lugar tras recibir heridas de proyectil de bala. También encontraron a una mujer que resultó herida y que fue trasladada a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de la zona.

De momento, la Policía no ofreció la identidad de la víctima ni de la fémina herida, y tampoco indicó el estado de salud de la mujer.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsAsesinatosTrujillo AltoPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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