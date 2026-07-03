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Muere un peatón tras ser arrollado en Cataño

Sufrió lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar

3 de julio de 2026 - 6:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pesquisa continúa en la escena. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan un accidente de tránsito, en la madrugada del viernes, que dejó a un peatón muerto en la PR-6, en dirección de Cataño a Bayamón.

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Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de tránsito.

La pesquisa preliminar apunta a que el conductor de un vehículo de motor “por circunstancias que se investigan, impactó a un peatón, quien sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte”.

Asimismo, se informó que el conductor permaneció en la escena.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón. Mientras, el tránsito permanecerá cerrado hasta que culminen la investigación.

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