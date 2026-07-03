Muere un peatón tras ser arrollado en Cataño

Las autoridades policíacas investigan un accidente de tránsito, en la madrugada del viernes, que dejó a un peatón muerto en la PR-6, en dirección de Cataño a Bayamón.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de tránsito.

La pesquisa preliminar apunta a que el conductor de un vehículo de motor “por circunstancias que se investigan, impactó a un peatón, quien sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte”.

Asimismo, se informó que el conductor permaneció en la escena.