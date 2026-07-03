Muere un peatón tras ser arrollado en Cataño
Sufrió lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar
3 de julio de 2026 - 6:50 AM
3 de julio de 2026 - 6:50 AM
Las autoridades policíacas investigan un accidente de tránsito, en la madrugada del viernes, que dejó a un peatón muerto en la PR-6, en dirección de Cataño a Bayamón.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de tránsito.
La pesquisa preliminar apunta a que el conductor de un vehículo de motor “por circunstancias que se investigan, impactó a un peatón, quien sufrió lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte”.
Asimismo, se informó que el conductor permaneció en la escena.
La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón. Mientras, el tránsito permanecerá cerrado hasta que culminen la investigación.
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