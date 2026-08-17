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Muere un turista estadounidense tras ser alcanzado por un rayo cuando escalaba el volcán Etna

El hombre se encontraba en una zona que estaba prohibida al público

17 de agosto de 2026 - 10:01 AM

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La actividad volcánica del Etna ha aumentado la curiosidad de viajeros. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - Un excursionista estadounidense de 30 años ha muerto tras ser alcanzado por un rayo en el volcán italiano del Etna, en Sicilia, donde estaba escalando por una zona restringida, informan este lunes los medios italianos.

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El suceso ocurrió en la tarde-noche del pasado domingo, cuando este turista, que se encontraba en una zona de difícil acceso y prohibida al público, fue sorprendido por una fuerte tormenta eléctrica y alcanzado por una descarga eléctrica.

Fue rescatado ya en estado muy grave por los bomberos, que lo trasladaron de urgencia en un helicóptero al Hospital Canizzaro de la ciudad de Catania, pero falleció antes de llegar al centro sanitario.

La actividad eruptiva del Etna de los últimos días, además de provocar restricciones y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de Catania en plena temporada estival, ha suscitado la curiosidad de viajeros y turistas, que se acercan al volcán para contemplar las coladas de lava.

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VolcánItaliaTuristasSiciliaBreaking News
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