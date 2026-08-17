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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enmascarados roban $84,000 en prendas y dinero en efectivo tras amenazar a matrimonio en San Juan

La denuncia indica que uno de los sospechosos agredió a una de las víctimas

17 de agosto de 2026 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En llamadas a ciudadanos en Canóvanas y Carolina la persona se identificaba como un empleado federal que supuestamente realizaba una investigación.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un robo domiciliario es investigado por la Policía desde la madrugada de ayer, domingo, en la urbanización Montehiedra, en San Juan.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:20 de la madrugada, luego de que dos sujetos irrumpieron en la vivienda donde un matrimonio se encontraba con su nieto de tres meses de nacido.

La denuncia señaló que uno de los individuos agredió al querellante y, luego, los dos enmascarados amenazaron al matrimonio para que les indicaran donde tenían pertenencias de valor.

Agregó que los intrusos se apropiaron de $3,000 y de prendas, relojes y un bulto, para un total aproximado de pérdidas estimadas en $84,000.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobo domiciliarioSan Juan
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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