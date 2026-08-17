Enmascarados roban $84,000 en prendas y dinero en efectivo tras amenazar a matrimonio en San Juan
La denuncia indica que uno de los sospechosos agredió a una de las víctimas
17 de agosto de 2026 - 9:37 AM
17 de agosto de 2026 - 9:37 AM
Un robo domiciliario es investigado por la Policía desde la madrugada de ayer, domingo, en la urbanización Montehiedra, en San Juan.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:20 de la madrugada, luego de que dos sujetos irrumpieron en la vivienda donde un matrimonio se encontraba con su nieto de tres meses de nacido.
La denuncia señaló que uno de los individuos agredió al querellante y, luego, los dos enmascarados amenazaron al matrimonio para que les indicaran donde tenían pertenencias de valor.
Agregó que los intrusos se apropiaron de $3,000 y de prendas, relojes y un bulto, para un total aproximado de pérdidas estimadas en $84,000.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: