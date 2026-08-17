Enmascarados roban $84,000 en prendas y dinero en efectivo tras amenazar a matrimonio en San Juan

Un robo domiciliario es investigado por la Policía desde la madrugada de ayer, domingo, en la urbanización Montehiedra, en San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:20 de la madrugada, luego de que dos sujetos irrumpieron en la vivienda donde un matrimonio se encontraba con su nieto de tres meses de nacido.

La denuncia señaló que uno de los individuos agredió al querellante y, luego, los dos enmascarados amenazaron al matrimonio para que les indicaran donde tenían pertenencias de valor.

Agregó que los intrusos se apropiaron de $3,000 y de prendas, relojes y un bulto, para un total aproximado de pérdidas estimadas en $84,000.